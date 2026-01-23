Dacia, de marca lowcost a la hazaña en el Dakar, ¿se acabaron los agnósticos de Dacia?

Nasser Al-Attiyah ha ganado en 2026su sexto Dakar. Había vencido con Volkswagen, Mini y Toyota, marcas de asentado prestigio en el imaginario social. Sin embargo, este último título tiene un sabor especial al conseguirlo con un fabricante que se entiende como lowcost y al que todavía persiguen estigmas sobre la calidad de sus vehículos, Dacia.

El Grupo Renault compró la marca rumana en 1999 y, desde entonces, se ha entendido que Dacia es la marca blanca del fabricante francés. En definitiva, serían coches baratos, accesibles pero, a cambio, con piezas de peor calidad que provocaban una menor durabilidad del vehículo o fallos mecánicos más recurrentes.

El Dacia Duster ha tenido una evolución más que ejemplar y actualmente es uno de los SUV más interesantes | Dacia

De ser lo más vendido del mercado

El boom definitivo de Dacia en el mercado vino con la crisis de 2008. De hecho, Dacia lleva siendo top ventas en España desde hace más de una década, con el Sandero como estrella, y el Duster y el Bigster en segundo plano. Cuando no había dinero para comprar un coche de mejores prestaciones, tocaba “conformarse” con un Dacia.

Sin embargo, ese término, conformarse, se ha ido deteriorando. Quien compra un Dacia ya no es porque puede, sino porque quiere. Sus modelos no te van a sorprender en velocidad máxima, ni con una aceleración trepidante, ni tendrán la tecnología más innovadora, pero te entregan los suficiente (y algo más) para un conducción del día a día. Y lo que hay dentro de estos coches, ya se ha demostrado durante los años, aguanta y rinde.

Es casi imposible encontrar vehículos de primera mano con mejor calidad-precio, aunque le ha salido dura competencia, por ejemplo, con MG y algunas marcas chinas. Eso sí, está por ver cómo le sienta la electrificación a Dacia. En esto, el fabricante va un par de pasos por detrás respecto a la mayoría, tal vez por la seguridad que aún le otorga sus cifras de ventas en motorización de combustión, porque Renault está apostando muy fuerte en este sentido bajo su propia denominación, y porque la Unión Europea parece que está reculando en los objetivos de emisiones.

Dacia Sandero Stepway 2026 | Dacia

A ganar la carrera más difícil del mundo

A pesar de todo, Dacia aún es percibida por mucha gente como una marca blanca de Renault, poco fiable, para quien no se puede comprar un Renault, un Volkswagen, un Ford... “Lo barato, a la larga, se paga caro”, se piensa respecto al fabricante rumano aunque los testimonios de sus clientes digan lo contrario. La victoria en el Dakar puede suponer un punto de inflexión para los ateos de Dacia, para convencerles de la calidad de productos de la marca.

Al fin y al cabo, si un Dacia es capaz de vencer el rally más extremo del mundo, cómo no va a soportar las carreteras del día a día por muy salvaje que parezcan a menudo. La hazaña de Nasser Al-Attiyah a los mando del Dacia Sandrider se entiende como un fuerte golpe sobre la mesa, un subidón a la imagen de la marca, una manera de desmentir los prejuicios y confirmar que no venden tantos coches solo por ser baratos, sino porque son buenos. El Dakar abre una nueva era en Dacia, del lowcost a la plena credibilidad.