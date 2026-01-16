Este Hyundai quiere jubilar al Dacia Sandero en 2026 con más de 4.000 € de rebaja y etiqueta ECO

El Hyundai i20 es uno de esos coches que llevan años colándose en las listas de los más vendidos sin hacer ruido. No destaca, pero es como un coche rojo: En cuanto se te menciona, recuerdas que está por todas partes. En 2025 cerró el año con más de 12.000 matriculaciones en España, una cifra que lo sitúa entre los utilitarios favoritos del público. No es un éxito puntual ni fruto de una moda, sino la consecuencia de una fórmula bastante clara: coche razonable, bien acabado y con fama de fiable.

Con el arranque de 2026, Hyundai ha decidido apretar todavía más las tuercas. Su objetivo es evidente: plantar cara al Dacia Sandero. Para lograrlo, el i20 llega con una rebaja que supera los 4.000 euros y con un motor híbrido ligero que le permite lucir la etiqueta ECO, cada vez más importante a la hora de elegir coche.

Este movimiento no va dirigido solo a quien busca el precio más bajo. También busca atraer a quienes quieren un coche equilibrado para el día a día. Práctico en ciudad, cómodo en carretera y con un nivel de equipamiento que no obliga a pasar por caja cada dos por tres. Ahí es donde Hyundai cree que puede marcar la diferencia.

Hyundai i20 | Hyundai

Mucho equipamiento sin ser más caro

La gama del i20 se organiza en los acabados Essence, Black Line, Tecno y Style, perpo la versión que entra en esta oferta es la Tecno, que trae un nivel muy completo y con todo lo que se espera de un utilitario moderno. No es un acabado básico ni recortado, sino una configuración atractiva y funcional, así que no hay esa trampa que tan bien conocemos en la que te ponían un anuncio con la imagen del modelo tope de gama y el precio del modelo base con un "desde" y un asterisco traidor.

De serie incluye faros LED, llantas de aleación de 17 pulgadas, cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y una pantalla central del mismo tamaño con navegador. También tiene Android Auto y Apple CarPlay, radio digital, climatizador automático y acceso y arranque sin llave. Elementos que muchos rivales ofrecen como opción o directamente no incluyen.

En seguridad, el listado es igualmente completo. Frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas, control activo de carril, detector de ángulo muerto, alerta de tráfico trasero y cámara de visión posterior. Todo pensado para facilitar la conducción diaria y reducir riesgos tanto en ciudad como en carretera.

Hyundai i20 | Hyundai

Motor híbrido, etiqueta ECO y más de 4.000 € de descuento

El Hyundai i20 monta bajo el capó un motor 1.0 T-GDi de tres cilindros con tecnología híbrida ligera de 48 voltios que entrega 90 CV y va asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades en un conjunto diseñado para gastar poco sin sacrificar las prestaciones que te permiten circular por autovía sin estorbar ni ponerte en peligro.

Las cifras acompañan la propuesta y este Hyundai pasa de 0 a 100 km/h en algo más de once segundos y alcanza unos más que sobrados 183 km/h de velocidad máxima, aunque lo más importante está en el consumo, que se mantiene en torno a 5,7 litros a los cien kilómetros, y en la etiqueta ECO, que permite acceder a ventajas fiscales y menos restricciones en zonas urbanas.

El precio oficial del i20 Tecno con este motor es de más de 25.500 euros sin promociones. Con la oferta actual, el descuento supera los 4.000 euros, lo que lo coloca en una posición muy competitiva frente al Sandero, que siendo muy buen coche, es más espartano en equipamiento. Hyundai no solo persigue vender más, sino ofrecer un utilitario completo, moderno y equilibrado, listo para convertirse en una de las opciones más sensatas de 2026.