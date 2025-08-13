Android Auto 15 ya rueda en fase beta

Desde su lanzamiento en 2015, Android Auto ha transformado la forma en la que los conductores interactúan con la tecnología dentro del coche, integrando el ecosistema Android en la pantalla del vehículo. Entre sus principales ventajas destaca la posibilidad de acceder a navegación en tiempo real con Google Maps o Waze, gestión de llamadas y mensajes mediante comandos de voz, y control de aplicaciones como Spotify, YouTube Music o WhatsApp sin apartar la vista de la carretera. Todo ello con una interfaz simplificada y adaptada para minimizar distracciones.

Con los años, ha incorporado funciones que mejoran la comodidad y personalización, como la compatibilidad con asistentes de voz, integración con apps de terceros, acceso a información del tráfico, control de dispositivos domésticos inteligentes y soporte para pantallas táctiles o controles físicos del vehículo. Además, su carácter multiplataforma y las actualizaciones periódicas han permitido que millones de usuarios disfruten de una experiencia más entretenida mientras conducen.

Android Auto sigue avanzando y ya ha alcanzado la versión 15. De momento, esta entrega está disponible únicamente para quienes participan en el programa beta, aunque su llegada a la versión estable no debería tardar demasiado. Fiel a su estilo, Google no ha introducido transformaciones drásticas, sino pequeños ajustes para reforzar la experiencia de uso.

Pequeños cambios, gran estabilidad

La actualización no trae aún dos de las funciones más esperadas: el asistente Gemini y el modo claro. En cambio, sí incorpora una ligera renovación estética en los iconos, con un perfilado transparente que ya se ha podido ver al conectar un dispositivo Samsung con One UI.

Más allá del apartado visual, Google ha trabajado en mejorar la compatibilidad con más modelos de coches y smartphones, así como en reforzar la estabilidad general del sistema. La comunidad oficial de usuarios no ha detectado errores relevantes, lo que confirma que la compañía mantiene su estrategia de introducir muchas de sus novedades de forma silenciosa.

Quienes quieran probar Android Auto 15 beta fuera del programa oficial pueden recurrir a la instalación manual mediante APK. El archivo, firmado por Google y libre de malware, está disponible en repositorios como APK Mirror. Basta con descargarlo, utilizar una aplicación compatible con instalación de bundles, como la propia de APK Mirror, y aceptar la actualización para disfrutar de la última versión antes que nadie.