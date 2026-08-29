Cuidado con este uso del limpiaparabrisas que puede costarte 200 euros

El limpiaparabrisas es fundamental para mantener una buena visibilidad cuando las condiciones meteorológicas dificultan la conducción. Sin embargo, utilizar el sistema de forma incorrecta puede suponer una sanción.

El sistema permite expulsar líquido sobre el cristal para eliminar suciedad y otros residuos que puedan afectar al campo de visión. El problema aparece cuando se activa mientras circulamos delante de otro vehículo, ya que el líquido puede alcanzar al conductor que circula detrás y afectar a su visibilidad.

Por este motivo, no se debe utilizar el dispensador cuando pueda perjudicar a otros usuarios de la vía. Incumplir esta norma puede suponer una multa de hasta 200 euros.

Además, el estado del propio limpiaparabrisas también puede ser motivo de sanción. Circular con escobillas notablemente deterioradas o sin líquido en el depósito puede acarrear una multa de hasta 100 euros.

Por ello, conviene comprobar periódicamente que las escobillas se encuentran en buen estado y que el depósito dispone de líquido suficiente. Mantener el sistema correctamente preparado permite garantizar una buena visibilidad y evitar posibles sanciones.