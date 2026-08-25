Así son las nuevas marcas de la DGT para que conduzcas más despacio

Desde 2016, la Dirección General de Tráfico (DGT) trabaja con una idea diferente para mejorar la seguridad vial: no limitar más la velocidad ni recurrir únicamente a los radares, sino modificar la percepción que el conductor tiene de la carretera. Algunas de estas soluciones ya forman parte de la normativa, mientras que otras todavía se están en proceso de implantación.

Origen: el efecto túnel de Palencia

El punto de partida fue la línea verde, una marca longitudinal situada junto al arcén que provoca visualmente un estrechamiento de la calzada, aunque el ancho real de la carretera no cambie.

La DGT denominó a este fenómeno “efecto túnel”. Al aparecer una nueva referencia visual junto al carril, el conductor percibe que tiene menos espacio y tiende a reducir la velocidad. El primer ensayo se realizó en 2016 en dos carreteras de Palencia, donde los accidentes con víctimas descendieron más de un 50%.

Carril rojo

Carril rojo autovía A-2 | Imagen generada con IA

En agosto de 2026 comenzó a funcionar en la A-2, a la entrada de Madrid, el carril rojo, cuyo uso cambia según la franja horaria. Entre las 7:00 y las 9:00, y entre las 15:00 y las 17:00 en sentido salida, queda reservado para autobuses, motos, vehículos de emergencia y turismos con más de un ocupante. El resto del tiempo puede utilizarlo cualquier vehículo.

El objetivo es mejorar la circulación durante las horas de mayor congestión. La DGT calcula que podría beneficiar a unos 15.000 viajeros diarios y reducir un 25 % el tiempo de desplazamiento.

Círculos para motos

Otra de estas soluciones son los círculos blancos para motocicletas, que ya pueden encontrarse en carreteras de Cataluña y Extremadura, especialmente antes o durante curvas peligrosas. Su función es indicar a los motoristas por dónde circular para evitar invadir el carril contrario. La idea procede de Austria, donde redujo a la mitad los accidentes graves de motociclistas en la zona donde se implantó.

Círculos pintados en carreteras | DGT

Dientes de dragón y líneas quebradas

Los dientes de dragón y las líneas de borde quebradas comenzaron a probarse conjuntamente en 2021 en Nava de Roa (Burgos) y posteriormente llegaron a otras provincias como Guadalajara, Segovia, Valencia y Madrid.

Estas marcas, junto a las líneas verdes, tienen ahora una característica común: ya aparecen en el nuevo catálogo oficial de marcas viales, que sustituirá al vigente desde 1987.

Qué ocurre si te multan en uno de estos tramos

Hay una cuestión fundamental: estas marcas no modifican por sí mismas el límite de velocidad. Su función es reforzar el límite establecido mediante la señalización convencional.

Por tanto, si una multa se basa únicamente en que el conductor debía circular más despacio por encontrarse una línea verde o unos dientes de dragón, sin existir una señal que establezca ese límite, conviene revisar las circunstancias de la sanción.