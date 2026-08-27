Más de 69.000 denuncias por exceso de velocidad en solo una semana

La campaña de control de velocidad llevada a cabo por la Dirección General de Tráfico (DGT) entre el 3 y el 9 de agosto se saldó con 69.231 denuncias. Durante esos siete días, los agentes controlaron 1.037.333 vehículos en las carreteras españolas, de los que el 6,7% circulaba por encima del límite permitido. El dispositivo contó con la participación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que desplegó 3.466 puntos de vigilancia.

Las autopistas y autovías acumularon 38.303 denuncias, el 55,3% del total. En las carreteras convencionales se registraron 28.599 (41,3%), mientras que en travesías fueron 2.329 (3,4%). Sin embargo, al comparar estas cifras con el número de vehículos vigilados, las convencionales registraron la mayor proporción de infractores, con un 7,05%, frente al 6,37% de autopistas y autovías.

Además, 19 conductores fueron puestos a disposición judicial después de superar en más de 80 km/h la velocidad máxima permitida, una conducta considerada delito contra la seguridad vial. Esta cifra preocupa y mucho a Tráfico, ya que triplica la registrada hace dos años.