El truco para aprovechar mejor la batería de un híbrido enchufable

Los híbridos enchufables se presentan como una alternativa para quienes quieren acercarse a la movilidad eléctrica sin abandonar el motor de combustión. Sin embargo, para sacarles partido es importante conocer cómo funcionan y gestionar correctamente la energí.

A diferencia de un híbrido convencional, estos modelos cuentan con una batería de mayor capacidad que puede recargarse conectándola a la red eléctrica. Actualmente, existen modelos con autonomías eléctricas cercanas a los 100 kilómetros, mientras que la autonomía combinada suele situarse entre 1.000 y 1.200 kilómetros.

La utilidad del modo eléctrico

Para los desplazamientos cotidianos, el modo 100% eléctrico permite que las ruedas reciban únicamente la energía procedente de la batería. Además, la frenada regenerativa recupera parte de la energía durante las deceleraciones y la devuelve a la batería, ayudando a aprovechar mejor la carga disponible.

Cuando aumenta la velocidad o se necesita más potencia, el sistema puede activar automáticamente el motor de combustión. Y cuando la batería se agota, el motor de gasolina toma el relevo, evitando que el conductor tenga que detenerse obligatoriamente para recargar.

Guardar batería para utilizarla más adelante

Algunos híbridos enchufables también ofrecen la posibilidad de reservar una parte de la batería. Esta función permite guardar un determinado porcentaje de carga para utilizarlo posteriormente en modo eléctrico, por ejemplo, al llegar a una ciudad después de haber realizado un trayecto por carretera.