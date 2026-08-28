El truco oculto de la llave del coche que se activa manteniendo pulsado este botón

Los fabricantes entregan un manual con cientos de páginas en papel, en digital o en la pantalla del propio vehículo. Muchos conductores no lo leen porque suele estar mal traducido, perdiéndose funciones muy útiles de su automóvil.

Si mantienes pulsado el botón de cerrar la llave entre tres y cinco segundos, todas las ventanillas se cerrarán automáticamente. Es la solución perfecta si estás fuera del vehículo y te das cuenta de que dejaste una ventana abierta.

Igualmente, si presionas el botón de abrir entre tres y cinco segundos, todas las ventanillas se bajarán al mismo tiempo. Este truco resulta genial cuando el coche ha estado aparcado al sol y quieres enfriar el habitáculo antes de subirte.

Ten en cuenta que en algunos automóviles esta característica se puede desactivar desde el menú. Si mantienes pulsado el botón y no funciona, revisa el manual para saber cómo activarla de nuevo.

Un gesto de pocos segundos que te ahorrará tiempo y molestias. Aprovechar al máximo la tecnología de tu coche te permite resolver estos pequeños despistes diarios de forma rápida y sencilla.