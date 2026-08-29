Primero un utilitario urbano, luego uno de los compactos más juveniles, y ahora el gran éxito de Mercedes podría cambiar de nuevo de formato

Hay pocos coches que hayan cambiado tanto sin cambiar de nombre. El Mercedes Clase A nació como un pequeño coche urbano, alto y extremadamente práctico; años después se transformó en uno de los compactos premium más juveniles del mercado. Y todo apunta a que Mercedes está preparando otra metamorfosis.

Las primeras informaciones sobre la próxima generación apuntan a que el Mercedes Clase A podría regresar en torno a 2028 convertido en una especie de crossover compacto, con una carrocería más alta y práctica que la del modelo que conocemos actualmente. Un movimiento que, curiosamente, supondría acercarlo de nuevo a la filosofía con la que nació en 1997.

Mercedes Clase A | Mercedes-Benz

Mercedes parece haber cambiado de opinión con el Clase A

El giro resulta especialmente llamativo porque hace no demasiado tiempo el futuro del Clase A parecía sentenciado. Mercedes había planteado una reducción de su familia de modelos compactos, dejando al nuevo CLA como una de las principales puertas de entrada a la marca. De hecho, la desaparición del Clase A llegó a darse prácticamente por hecha.

Pero hay un problema para Mercedes: estamos hablando de un coche que sigue teniendo un peso importante en Europa y particularmente en España. En nuestro mercado, el Clase A continuaba situándose en 2026 entre los Mercedes más vendidos, únicamente por detrás de algunos SUV de la marca.

Prescindir completamente de él implicaría renunciar a uno de los nombres que mejor ha permitido a Mercedes acercarse a conductores más jóvenes y a compradores que quieren entrar en una marca premium sin saltar directamente a coches de segmentos superiores.

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Ni un Clase A actual ni exactamente un SUV

La solución que Mercedes estaría estudiando es interesante. En lugar de desarrollar simplemente otra generación del compacto de cinco puertas, el próximo Clase A podría adoptar una carrocería más vertical, espaciosa y próxima al concepto crossover.

Las primeras estimaciones sitúan su longitud alrededor de los 4,4 metros. Seguiría siendo, por tanto, relativamente compacto, pero aprovecharía mejor sus dimensiones para ofrecer más espacio interior y un maletero mayor.

Resulta inevitable pensar en el primer Clase A. Aquel modelo no era realmente un SUV, pero tampoco respondía a la fórmula convencional de un utilitario. Su carrocería alta y su aprovechamiento del espacio lo convirtieron en uno de los Mercedes más peculiares de su época.

En 2012, Mercedes rompió completamente con aquella idea y convirtió el Clase A en un compacto convencional, mucho más bajo y deportivo. Esa decisión ayudó a darle una imagen considerablemente más juvenil. Ahora la marca podría buscar un punto intermedio entre aquellas dos etapas.

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Gasolina y eléctrico sobre una misma base

También cambiará profundamente lo que habrá debajo de la carrocería. Las informaciones disponibles señalan hacia la plataforma MMA de Mercedes, la misma arquitectura alrededor de la que se está construyendo la nueva familia compacta de la compañía y que ya utiliza el nuevo CLA.

Una de sus grandes ventajas es que permite desarrollar versiones completamente eléctricas y alternativas con motor de combustión electrificado. Por tanto, el próximo Clase A no tendría necesariamente que convertirse exclusivamente en eléctrico.

Para las variantes de gasolina se habla de un motor turbo de 1,5 litros con sistema híbrido ligero de 48 voltios y cambio automático de doble embrague. Las eléctricas, por su parte, podrían aprovechar una arquitectura de 800 voltios y ofrecer autonomías estimadas de entre aproximadamente 550 y 700 kilómetros.

Es una estrategia similar a la estrenada por el nuevo Mercedes CLA, que ya ha demostrado hasta dónde puede llegar esta plataforma en eficiencia, autonomía y tecnología. Su versión eléctrica alcanza oficialmente hasta 790 kilómetros de autonomía combinada y utiliza precisamente un sistema eléctrico de 800 voltios.

Mercedes-Benz CLA 45 AMG | Mercedes-Benz

El Clase A podría volver a ser la puerta de entrada a Mercedes

Hay además una última pieza importante: el precio. El futuro modelo debería situarse por debajo del CLA y recuperar claramente el papel de acceso a la gama Mercedes. Las primeras estimaciones hablan incluso de un precio de partida inferior a 40.000 euros, aunque todavía quedan aproximadamente dos años para conocer el modelo definitivo y esta cifra puede cambiar.

Si finalmente llega así, la historia del Clase A habrá dado una vuelta completa. Nació como un Mercedes pequeño, alto y práctico; después se transformó en un compacto deportivo pensado para atraer a un público más joven; y ahora podría convertirse en un crossover que intente reunir lo mejor de ambos conceptos.

Tres formatos diferentes para un mismo nombre y, probablemente, la mejor demostración de por qué Mercedes parece no estar dispuesta a dejar morir uno de sus mayores éxitos de las últimas décadas.