Recargar un coche eléctrico en casa es 4 veces más barato que usar gasolina

Recargar un coche eléctrico en casa puede ser hasta cuatro veces más barato que utilizar gasolina o diésel, según los datos de un informe basado en más de 10.000 hogares. El estudio sitúa en 3,52 euros el coste de recorrer 100 kilómetros mediante un sistema de recarga optimizada, frente a los 14,49 euros de media de un turismo de gasolina o diésel. La diferencia supera así los 10 euros por cada 100 kilómetros.

Esta brecha también se ha visto favorecida por la evolución de los precios. Tras desaparecer las bonificaciones a los carburantes, el diésel aumentó un 14% y la gasolina un 11%, mientras que el coste de la electricidad destinada a recargas inteligentes descendió un 3% gracias al crecimiento de la energía solar. Durante julio, además, el mercado eléctrico registró 79 horas con precios negativos, principalmente durante las horas centrales del día.

El sistema Smart Charging permite aprovechar automáticamente esos momentos de menor coste. Para utilizarlo, basta con conectar el vehículo a la Wallbox y establecer la hora a la que se necesita disponer de la batería. Las tarifas dinámicas se actualizan cada 15 minutos, permitiendo adaptar la recarga al precio de la electricidad. El estudio tiene en cuenta datos reales de más de 10.000 hogares, incluyendo los impuestos y tasas aplicables.