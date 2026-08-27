Así son los radares que controlarán cuánto contamina tu coche

Las autoridades europeas están impulsando la instalación de radares de emisiones, una tecnología destinada a controlar los gases contaminantes de los vehículos. España también ha comenzado a probar estos sistemas, cuyo objetivo es detectar a los coches que superen determinados límites de contaminación.

Estos dispositivos emplean sensores y haces de luz para analizar los gases expulsados por los automóviles. De esta manera, pueden identificar sustancias como óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono o hidrocarburos.

Además, incorporan cámaras capaces de leer las matrículas, lo que permite asociar las emisiones detectadas con cada vehículo, y pueden instalarse de forma fija o móvil.

Especial atención a los vehículos más contaminantes

Su presencia puede cobrar especial importancia en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), donde las restricciones afectan especialmente a los vehículos con etiqueta B o sin distintivo ambiental. El incumplimiento de las restricciones de circulación en una ZBE puede conllevar multas de hasta 200 euros.

Estos radares ya han sido probados en algunos puntos de España, entre ellos Madrid, aunque por el momento se encuentran en fase de evaluación. Todavía no existe una fecha concreta para su entrada en funcionamiento, por lo que su posible implantación será progresiva.