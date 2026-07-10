¿Por qué chirrían los limpiaparabrisas? Causas y cómo solucionarlo

En la mayoría de los casos, el ruido de las escobillas del limpiaparabrisas puede solucionarse de forma rápida y sin apenas coste. Y no solo es molesto, ya que ese chirrido suele ser señal de que el sistema de limpieza del parabrisas no está bien.

Causas del chirrido

La suciedad acumulada sobre el parabrisas y las escobillas suele estar detrás de este problema. Restos de polvo, polen, savia o incluso la cera de los lavados dificultan que la goma se deslice correctamente sobre el cristal. A ello se suma el uso de los limpiaparabrisas con la luna seca o sin líquido, una práctica que provoca un desgaste mucho más rápido.

A su vez, la exposición constante al sol, el frío y el uso diario hace que la goma vaya perdiendo con el paso del tiempo. Cuando esto ocurre, deja de adaptarse bien a la superficie del cristal y comienza a vibrar en lugar de deslizarse con suavidad. Por este motivo, lo habitual es sustituir las escobillas delanteras cada 6 o 12 meses.

Soluciones

El primer paso consiste en limpiar bien el parabrisas con agua tibia y un producto adecuado para cristales de automóvil. Después, es recomendable pasar un paño húmedo por la goma de las escobillas con cuidado para eliminar la suciedad sin dañar su superficie.

Una vez hecho esto, hay que comprobar que las escobillas estén correctamente colocadas y que se apoyen de forma uniforme sobre el cristal. Antes de ponerlas en funcionamiento, utiliza el líquido limpiaparabrisas y verifica si el ruido ha desaparecido. Si el chirrido persiste tras la limpieza, lo más probable es que las escobillas estén desgastadas y sea necesario sustituirlas por unas nuevas.

Además de resultar molesto, el chirrido suele indicar que las escobillas no limpian bien el parabrisas, lo que reduce la visibilidad y puede comprometer la seguridad. También es un aspecto que se revisa en la ITV, donde unas escobillas en mal estado pueden suponer un defecto grave.

Si el ruido continúa después de limpiarlas, lo más recomendable es sustituirlas. Se trata de una pieza económica, pero fundamental para garantizar una buena visibilidad al volante.