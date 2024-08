¿Cuántos chalecos reflectantes debes llevar en el coche?

La mayoría de los conductores, cuando se sube a su vehículo, no verifica si este está verdaderamente preparado para cualquier tipo de emergencia. Es común que en tu coche lleves un triángulo, una rueda de repuesto, un kit antipinchazos o algo tan básico como un chaleco, pero… ¿llevas el adecuado?

En muchos países, al igual que en España, es obligatorio llevar al menos uno, pero no basta con tenerlo, debe cumplir varias normativas y estar en un lugar adecuado para cuando lo necesites.

En nuestro país, y en la mayoría de los de la Unión Europea, la normativa exige que al menos haya un chaleco reflectante homologado dentro del habitáculo. Aunque puede parecer un elemento aparentemente sencillo, tiene mucha importancia, ya que es el responsable de que los ocupantes del coche sean visibles en situaciones de riesgo, como en una carretera oscura o en condiciones de niebla.

Chaleco reflectante | Vimeo

Sin embargo, contar con el chaleco correcto, además de evitar multas, nos ayudará a estar más protegidos. Aunque la ley solo obliga a llevar un chaleco en el coche, la recomendación es que haya uno para cada ocupante del vehículo, ósea cinco chalecos en la mayoría de los coches. Siguiendo esta recomendación, si todos deben abandonar el coche en una emergencia, cualquier persona que baje del habitáculo estará igualmente protegida.

Seguramente seas uno de los conductores que comete el error de guardar el chaleco reflectante en el maletero del coche. Y aunque a primera vista puede parecer un lugar lógico, en una emergencia, salir del coche sin ser visto para buscar esta herramienta puede ser extremadamente peligroso.

Por lo tanto, utilizando el sentido común, el chaleco debe estar dentro del habitáculo, en un lugar accesible para que puedas ponértelo antes de salir. Lugares como el bolsillo de las puertas, la guantera o incluso el respaldo del asiento son opciones adecuadas.

Chaleco reflectante | Vimeo

Adiós al triángulo de emergencia, hola a la V-16

Como dato, en 2019 se estima que en España aproximadamente 20 personas perdieron la vida en este tipo de situaciones, una cifra que no ha parado de crecer en los últimos años. Estos incidentes subrayan la peligrosidad inherente a la tarea de colocar los triángulos, una práctica que requiere que los conductores caminen por el arcén y se expongan al tráfico en movimiento.

La visibilidad reducida, especialmente en condiciones nocturnas o de mal tiempo, incrementa aún más el riesgo de atropello. A partir del 1 de enero de 2026 los triángulos de emergencia dejarán de estar presentes en la carretera al sustituirse por una baliza luminosa V16 conectada, un elemento nuevo que también deberás llevar en tu guantera.

Luz V16 | Help Flash

Tu chaleco debe estar homologado según la normativa europea EN 471. Este estándar garantiza que el chaleco tenga las propiedades reflectantes adecuadas para ser visible en condiciones de baja visibilidad. Y es que la mayoría de los chalecos que no cumplen esta norma pueden no reflejar suficientemente la luz y, por lo tanto, no servir para nada.

Comprar un chaleco no es una tarea de "comprar y olvidar". De vez en cuando, es necesario revisar su estado, ya que los materiales reflectantes pueden deteriorarse y perder su efectividad. Por ello, es importante revisarlos de manera periódica, especialmente si han estado expuestos a condiciones adversas como temperaturas muy altas dentro del coche o humedad.

Así que, la próxima vez que te vayas de viaje, revisa tus chalecos y si notas que los colores se han desvanecido o que las tiras reflectantes ya no brillan como deberían, es hora de comprar otro.