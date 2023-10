Lo utilizas para tu ropa, pero ahora también en tu coche: el truco para eliminar la humedad del interior

Nuestros coches cada vez son más inteligentes, seguros y confortables. Están equipados con todo tipo de sistemas de asistencia a la conducción que les permiten incluso anticiparse a una posible situación de peligro, pero lo cierto es que nada de esto sirve de nada si no contamos con la visibilidad adecuada mientras nos encontramos al volante.

Y es que la visibilidad desempeña un papel crucial en la seguridad vial, siendo un factor determinante para prevenir accidentes y garantizar un viaje seguro. Una visión clara y sin obstáculos permite a los conductores anticipar y reaccionar eficientemente a situaciones de tráfico, señales y cambios en las condiciones de la carretera. La falta de visibilidad, ya sea debido a condiciones climáticas adversas, oscuridad o incluso obstrucciones en el vehículo, aumenta el riesgo de colisiones. Esta falta de visibilidad puede darse por muchos factores, siendo uno de ellos las condiciones del interior de nuestro coche.

La falta de visibilidad por el cristal empañado impide la conducción | DGT

La humedad acumulada en el habitáculo del coche es un problema de seguridad vial, además de generar una serie de molestias para los ocupantes que no son para nada agradables. Esta humedad puede estar generada por varios factores, incluso por averías mecánicas, pero lo cierto es que es posible luchar contra ella siempre y cuando sepamos como hacerlo. Con el truco que hoy os traemos, hacerlo será mucho más sencillo, barato y efectivo.

El truco casero con el que luchar contra la humedad en el coche

Seguro que si has comprado algo de ropa, calzado o incluso algún objeto electrónico por internet y éste te ha llegado a casa a través de una empresa de transportes has abierto el paquete o la caja y te has encontrado (esperemos) con lo que has pedido y, además, con unos pequeños sobres blancos colocados dentro del envoltorio. Ellos son los verdaderos protagonistas de este artículo, los pequeños sobres de material desecante (generalmente bolitas de sílice) que pueden salvarte de un problema de humedad en el interior de tu coche.

Estos sobres contienen un material (generalmente sílice) que es capaz de absorber una gran cantidad de humedad, de manera que resultan óptimos para el uso que queremos darle nosotros en el coche. Es tan fácil como no tirarlos a la basura como hasta ahora y guardarlos para depositarlos estratégicamente en el habitáculo del coche, en lugares como los huecos de las puertas o los posavasos. Con este gesto conseguiremos limitar en gran medida la condensación y concentración de humedad en el interior de nuestro vehículo.