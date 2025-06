Cuando te digan que la belleza no está en el interior, muestrales este coche

Bentley ha anunciado que el nuevo Continental GT Speed ​​First Edition ha sido galardonado con el premio al Mejor Interior en los premios Robb Report "Best of the Best" de 2025. Este honor marca otro hito en el compromiso a largo plazo de Bentley con la excelencia en diseño, materiales y artesanía.

El Continental GT Speed ​​First Edition de cuarta generación ha exhibido un nuevo y audaz lenguaje de diseño y establece un nuevo punto de referencia en el diseño de cabinas. Robb Report reconoció la estética elevada del cupé, el uso de materiales sostenibles y raros, y la meticulosa atención al detalle, cualidades que continúan definiendo el legado de lujo hecho a mano de Bentley.

"Nos sentimos honrados"

"Este premio es un testimonio del atractivo perdurable de la artesanía de Bentley", dijo Mike Rocco, presidente y director ejecutivo de Bentley Americas. "Nos sentimos honrados por el reconocimiento de Robb Report y orgullosos de ofrecer un diseño que resuena con tanta fuerza en América y en todo el mundo".

Indicadores del salpicadero del Bentley Continental GT Speed | Bentley Media

Bentley se enorgullece de innovar continuamente en materiales y diseño interior, a la vez que honra su legado centenario. Entre sus avances más recientes se incluyen la inspección de pieles con inteligencia artificial, el cuero Ox Blood, un legado sostenible, y el oro rosa impreso en 3D, producido mediante fabricación aditiva.

"Nos impulsa a crear uno de los interiores más satisfactorios de cualquier fabricante"

"El Continental GT Speed ​​First Edition no solo continúa, sino que impulsa la tradición de Bentley de crear algunos de los interiores más suntuosos y satisfactorios de cualquier fabricante de automóviles", afirmó Viju Mathew, editor de Robb Report Automotive.

Detalles del interior del vehículo | Bentley Media

El interior del Continental GT Speed ​​First Edition combina a la perfección la tecnología moderna con la artesanía tradicional, ofreciendo un habitáculo totalmente personalizable con nuevos materiales de chapa, como madera de poro abierto, un acolchado intrincado y opciones de personalización mejoradas de Mulliner.

Este premio se suma a una serie de reconocimientos de Bentley, como el Flying Spur, nombrado Mejor Sedán, y el Batur, Mejor Interior, en 2024. En 2023, el Continental GT S fue nombrado Mejor Gran Turismo, y en 2022, tanto el Continental GT Speed ​​como el Flying Spur Híbrido fueron reconocidos como Mejor Gran Turismo y Mejor Interior, respectivamente. Ahora en su 37º aniversario, los premios Best of the Best de Robb Report se han convertido en uno de los honores más prestigiosos en el mundo del lujo, abarcando 15 categorías que incluyen moda, automóviles, yates, arte, diseño, comida, vino y filantropía.