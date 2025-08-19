La automoción facturó 76.855 millones de € en 2024

La automoción de nuestro país cosechó el año pasado unos resultados de facturación de 76.855 millones de €, según los datos esbozados por el Informe Anual 2024 de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). La cifra supone un leve descenso del 2 % en comparación con el ejercicio anterior. No obstante, desde la patronal se han mostrado optimistas al indicar en la presentación que el sector "sigue demostrando su fortaleza y resistencia" en un contexto marcado por las tensiones comerciales y geopolíticas que afectan a la logística y a la transición hacia las tecnologías de cero emisiones.

El vehículo es la estrella de nuestras exportaciones

Por otra parte, la recaudación de las arcas públicas procedente de la automoción se fue hasta los 39.838 millones de €, un 1,7 % más que el año previo. De toda esta cantidad, unos 6.052 millones de € procedieron de los impuestos vinculados a la compra de modelos nuevos, lo que supone un 7,5 % más. Pero lo que más llama la atención es que es precisamente el vehículo el producto que más y mejor aporta a la balanza comercial de nuestro país, con 15.991 millones de € entre exportaciones e importaciones.

Por todo esto último que acabamos de comentar, el presidente de ANFAC José López-Tafall no dejó pasar la oportunidad y destacó que España "se mantiene como el segundo mayor productor europeo de vehículos y dentro del Top-10 mundial". Asimismo, reivindicó el papel del sector en la economía española al declarar que"es uno de los pilares fundamentales de la economía española y europea, y además contribuye a la prestación de servicios públicos gracias a sus importantes contribuciones a la hacienda pública". Por ello, concluyó que "seguir apostando por su transformación significa apostar por el desarrollo del país".

Más matriculaciones, electrificación y renovación

López-Tafall fue más allá al pronunciarse sobre los retos que tiene por delante la automoción española. Uno de ellos fue las matriculaciones, a las que se atrevió poner cifras objetivo para lograr una mayor prosperidad: "España, como cuarta potencia europea, debe alcanzar los 1,2-1,3 millones de ventas de turismos como mercado objetivo". En ese discurso ahondó también en la renovación del envejecido parque automovilístico, al continuar diciendo que "la falta de renovación impacta en emisiones y en la seguridad vial".

Como no podía ser de otra forma, la transición hacia la movilidad sostenible también fue protagonista de su speech cuando opinó que esta es "una oportunidad única del sector". Por ello, puso sobre la mesa el Plan Auto España 2030-2035, iniciativa que lleva a cabo junto a diversas instituciones y que justificó así: