¿Cuáles son los accidentes más mortales en nuestras carreteras?

La siniestralidad en las carreteras españolas crece en los últimos años, lo hace lentamente, pero, lamentablemente, no para de crecer. No obstante, los accidentes no se distribuyen de forma regular entre las diferentes vías, sino que la mayoría de accidentes mortales tienen lugar en vías convencionales. En 2017, 1.013 personas perecieron en este tipo de carreteras, lo que supone un 77% del total de fallecidos en vías interurbanas.

En contra de lo que pueda parecer -y de lo que nos hacen creer autoridades como la DGT- las vías rápidas no concentran la siniestralidad, sino que las carreteras convencionales, generalmente peor conservadas y con peores condiciones de seguridad. ¿Cuál es el tipo de accidente que provoca un mayor número de fallecidos?

Las salidas de vía son los accidentes con mayor índice de siniestralidad. Así, el año pasado este tipo de accidentes se cobró 367 fallecidos, accidentes en los que generalmente intervienen factores como el consumo de alcohol y drogas o las distracciones, éste último factor, en claro aumento tras la irrupción de elementos como los smartphones con conexión a internet.

El informe realizado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial revela que el segundo tipo de accidente con mayor proporción de fallecidos es el de choque frontal, con 285 fallecidos sólo en 2017. El exceso de velocidad sigue siendo uno de los factores más determinantes en este tipo de accidentes, pero también lo son otros factores como las maniobras peligrosas, véase los adelantamientos imprudentes. Asi que ya sabes, las carreteras convencionales, principal escenario de accidentes graves en nuestro país.