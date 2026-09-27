El control dinámico de chasis o viajar `conectado' a la carretera con el Cupra Raval

Desde el Circuito Ilunion, hemos probado como, en una situación exigente, el control dinámico de chasis del Cupra Raval, puede influir en nuestra seguridad. Te lo contamos en Conduce Seguro con Ponle Freno.

El Cupra Raval, es un coche que tiene la particularidad de ser 15 milímetros más bajo que otros coches de su plataforma. Esa “pequeña”, gran variación cambia el centro de gravedad y, con ello, el comportamiento en curvas y frenadas. Sumado a una anchura de vías ampliada en 10 milímetros, le dan una gran conexión con la carretera.

El control dinámico de chasis y el sistema de suspensión adaptativa del Raval trabajan en tiempo real, es un sistema reactivo que está vinculado a los distintos modos de conducción. Eso le permite pasar de un modo confortable, que absorbe baches, a una configuración firme para curvas.

Conduce Seguro con Ponle Freno | Centímetros Cúbicos

Es algo exclusivo de la versión VZ, como el diferencial electrónico autoblocante, que supervisa la conducción constantemente y gestiona la fuerza de las ruedas para asegurar una motricidad óptima, especialmente en curvas cerradas.

En el modo CUPRA, los amortiguadores se vuelven más firmes para aumentar la agilidad y reducir el balanceo en la carrocería; en el modo individual se puede personalizar esta dureza con hasta 15 niveles de ajuste.

Eso permite incrementar el confort por ciudad y explotar al máximo la deportividad en carretera o en circuito, con una rigidez hasta un 5% mayor.

Conduce Seguro con Ponle Freno | Centímetros Cúbicos

El Control de Chasis Adaptativo mejora la dinámica, estabiliza la conducción y ajusta la suspensión y la dirección. Ya hemos visto como con una configuración deportiva consigue una respuesta directa y precisa a los movimientos de volante, casi sin balanceos.

Las salidas de vía representan uno de cada tres accidentes en carretera, con una media anual de 12.000 siniestros, 500 muertos y 1.500 heridos graves.

La función del Control de Chasis Adaptativo, con una suspensión más firme o una dirección más directa, es un extra de seguridad para viajar y minimizar los riesgos en carretera.