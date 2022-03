Las consecuencias de la nueva Ley de Tráfico: más radares de tramo

La reforma de la Ley de Tráfico ya es una realidad desde el pasado 21 de marzo, y pese a que la polémica novedad de suprimir el margen de 20 km/h para adelantar podría ser retractada, lo cierto es que finalmente se ha aplicado. Pero lejos de mantener intacta las innovaciones que implica la reforma, Pere Navarro ha compartido una nueva consecuencia de esta ley en la revista de Tráfico y Seguridad Vial: podrían aplicarse más radares de tramo en las vías secundarias.

Y es que la polémica ya estaba servida al determinar que en carreteras convencionales no sería posible sobrepasar los 90 km/h para adelantar. Esto ha provocado que sean muchos los que atenten contra la DGT y Pere Navarro, mientras que este último se ha defendido alegando que “en ningún país de nuestro entorno existe este margen. Disponer de él incita a realizar adelantamientos, que es una maniobra de mucho riesgo que puede dar lugar a colisiones frontales.”

Radar | Centímetros Cúbicos

Navarro prosigue con su defensa aportando cifras, tales como los 239 fallecidos en 2019 por colisiones frontales en carreteras convencionales. Además, el 75% de los accidentes con víctimas mortales tienen lugar en este tipo de carreteras, pero la DGT y Pere Navarro quieren hacer mayor hincapié en esta medida.

¿Cómo? Aumentando el número de radares de tramo en las vías secundarias, especialmente en las zonas en las que está permitido adelantar. Y es que esta hipotética -y muy probable- situación nace a raíz de que un periodista preguntase a Pere Navarro sobre la relación entre la eliminación del margen para adelantar y los radares de tramo, y su respuesta ha avivado la polémica.

Señal de radar doble multa | DGT

“Puede favorecer la instalación, en un futuro, de más radares de tramo. Y los radares de tramo se consideran más justos que los de puesto.” Es necesario recordar que los radares de tramo no tenían en cuenta el margen de 20 km/h sobre la velocidad máxima, es decir, no podían saber si un conductor había superado el límite de forma legal o no, provocando que la multa llegase igualmente, aunque con la posibilidad de recurrirla.

Sea como fuere, veremos si con el paso del tiempo esta eliminación del margen para adelantar tiene un resultado positivo reduciendo los accidentes en carretera secundaria, y si provoca que los radares de tramo sean más frecuentes en las carreteras secundarias.

