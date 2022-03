¿Te mueves en patinete? Estas son todas las normas que debes respetar por el bien de tu seguridad... y de tu bolsillo

Más información Ley de Tráfico: todo lo que debes saber sobre las nuevas normas que entran hoy en vigor

No hay duda alguna: los patinetes son, desde hace tiempo, parte del paisaje urbano y así lo confirman las cifras. La Fundación Mapfre desvela que alrededor de 1,2 millones de personas apuestan por ellos o por las bicicletas eléctricas mientras que Línea Directa pone el acento en la cruz de esta moneda: en los últimos tres años se han producido 1.300 accidentes de VMP con víctimas y, al menos, 16 fallecidos. Razones de peso para que en la nueva Ley de Tráfico haya una regulación específica para los patinetes eléctricos.

Son tres los principales cambios que han entrado en vigor este 22 de marzo de 2022. A partir de ahora, los usuarios de este tipo de vehículos deberán usar, obligatoriamente, casco. No podrán, además, circular por zonas peatonales y los menores de edad tendrán que respetar la tasa cero de alcohol cuando se muevan en un Vehículo de Movilidad Personal (VMP). No cumplir con esto supondrá la llegada de sanciones, que no serán las únicas relacionadas con los patinetes.

Una sola persona: 100 euros

En los patinetes eléctricos sólo puede ir una persona: llevar un pasajero es una infracción castigada con 100 euros.

Casco: 200 euros

Es otra de las novedades que ha llegado de la mano de la nueva Ley de Tráfico que entraba en vigor este 21 de marzo de 2022. Todos los usuarios de patinetes eléctricos tienen que usar casco de manera obligatoria: circular con él está penado con 200 euros y la inmovilización del vehículo.

Prendas reflectantes: 200 euros

Cuando se muevan de noche en patinete o en cualquier otro VMP, los conductores tienen que llevar prendas o elementos reflectantes para hacerse visibles ante el resto de usuarios. A esto deben sumar el correspondiente sistema de alumbrado con el que debe ir equipado el vehículo. Ignorar estos preceptos supondrá una sanción de 200 euros.

Zonas peatonales: 200 euros

Como apuntábamos antes, la nueva Ley de Trafico prohíbe la circulación de patinetes eléctricos y otros VMP por las zonas peatonales donde la prioridad es de las personas que van a pie. Incumplir esta norma supone una multa de 200 euros.

Móvil y auriculares: 200 euros

El uso del teléfono está prohibido a bordo de un patinete así como el de auriculares o cascos conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido. Dos acciones que están multadas con 200 euros.

Alcohol y drogas: 500-1.000 euros

Terminamos con la última de las novedades que introduce la nueva Ley de Tráfico: la tasa cero de alcohol para los menores de edad que usen patinetes o bicicletas eléctricas, ciclomotores o cuadriciclos ligeros. Para el resto de conductores se mantienen las sanciones que castigan la circulación por encima de los límites establecidos por ley: de 500 o 1.000 euros en función de la tasa de alcoholemia y 1.000 euros en el caso del consumo de drogas. Además, el vehículo será inmovilizado y si se niega a realizar las pruebas recibirá una sanción administrativa.

