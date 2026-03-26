Todo el mundo electrificando, y este Skoda sin electrificar de gasolina es uno de los SUV urbanos preferidos de los españoles

En un contexto en el que la gasolina, con una cuota de mercado del 23,21 %, se mantiene como el tipo de propulsión más elegido de España después de los híbridos no enchufables –a pesar de que en el acumulado del 2026 registra una caída de más del 20 %–, los checos demuestran en las ventas tener una respuesta.

El Skoda Kamiq es ahora mismo –superando al compacto de cinco puertas Fabia– el más vendido del fabricante y el tercer modelo con mayor demanda entre los de gasolina pura –contra el Ibiza y el Arona de Seat, difícil rivalizar– y basa su poder de atracción en la clase que aporta al tan ponderado segmento de los SUV urbanos, así también como en un precio que arranca debajo de los 20.000 euros.

Skoda Kamiq | SKODA

Este valor lo logra a través de la versión Go!, que te hace ahorrar si priorizas la mecánica: al igual que el acabado Selection, abre el juego en el TSI 1.0 al ser compatible tanto para el motor de 95 CV –en cuyo caso el coche se anuncia a 19.500 euros– como para el de 115 CV.

Skoda Kamiq: generoso equipamiento por menos de 21.000 euros

El equipamiento más modesto como consecuencia, pero incorporando puntuales secciones y funciones de nivel algo más elevado. Porque puede que se limite a unas llantas de aleación de 16 pulgadas, tapicería de tela, un aire acondicionado manual, un ajuste manual de altura de los asientos delanteros y una pantalla multimedia central de 8,25 pulgadas, pero también aporta cuero en el pomo de la palanca y en el volante multifunción, y asistencias clave como los sensores traseros para aparcar, el Front Assist y el mantenimiento de carril.

Skoda Kamiq | Skoda

En un coche como el Kamiq, la pintura de carrocería Blanco Luna se impone como la mejor opción. Es la que mejor se asocia a los elementos exteriores –la calandra como bandera y símbolo en sí mismo– y a las molduras sobre los paneles que hacen de Skoda una marca distinguida en materia de apariencia. A percepción de quien escribe, se presenta como un B-SUV concebido para los opuestos: si no convence el blanco, el Negro Mágico es igual de recomendable.

Pero el Skoda Kamiq no es sinónimo de accesibilidad exclusivamente por la iteración Go!, porque el Selection lo evoluciona considerablemente sin cambiar la ecuación de tu presupuesto. Sujeto a financiación, este nivel cuesta 20.950 euros y hace de serie parte del equipamiento que en la versión básica consigues con coste adicional, como el volante de cuero multifunción. Esto último, sin contar las mejoras lógicas que reparte por dentro y por fuera: el exterior es otro cantar con sus cristales tintados y sus pilotos traseros LED con animación, y el habitáculo se amiga con el confort al incorporar el sistema Climatronic, un tapizado Loft y el apoyo lumbar para las plazas del conductor y el acompañante.