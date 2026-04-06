Así aplican los checos el Simply Clever en los nuevos eléctricos Skoda Elroq y Enyaq

No sorprende que el Skoda Elroq y el SkodaEnyaq sean los coches eléctricos más vendidos de la marca checa en Europa. Son, en definitiva, los que se hacen cargo de representar la propulsión cero emisiones del fabricante y no hay mucho más que ambos SUV si buscas movilidad a batería con el estilo inconfundible de la flecha alada. Lo que sí es para destacar es la posición de estos modelos a nivel regional. Estamos ante dos de los EV más populares del continente.

Tomando como referencia el último período completo, tanto el SUV compacto como el mediano formaron parte del top 10 de los eléctricos más elegidos: el Elroq, con más de 95.000 entregas, finalizó el 2025 en el segundo lugar, mientras que el Enyaq, que aporta la versión coupé a la gama, cerró como el séptimo más comercializado tras registrar casi 80.000 nuevas matriculaciones. Ambos superventas, en este contexto, están a semanas de estrenar una serie de actualizaciones anunciadas por la marca días atrás.

Skoda Simply Clever | Skoda

Será a mediados del 2026 cuando estos eléctricos den un paso hacia adelante en materia de soluciones y tecnologías algo más avanzadas que las que, de momento, han ofrecido al usuario. Entre ellas, las asistencias a la seguridad optimizadas con nuevos radares y sensores actualizados mediante software. Hay otras que se enmarcan en lo que en Skoda denominan Simple Clever...

Qué incluye el Simply Clever de Skoda

Para que vayas interiorizándote, la siguiente imagen no se anda con vueltas y te muestra lo que estos SUV eléctricos equiparán a partir de la temporada entrante. Aprovechando la ausencia de un motor de combustión, debajo del capó encontrarás un frunk de 21 litros con amortiguadores hidráulicos que te harán más simple el acceso. Al sistema Vehicle-to-load también se suman estos modelos. Es decir, al uso del coche para alimentar dispositivos externos, ya sea conectando un adaptador a la misma entrada de carga eléctrica o bien mediante el tomacorriente de 230 voltios instalado dentro del maletero.

Skoda Simply Clever | Skoda

También se pondrán al día con la incorporación de la superficie de carga inalámbrica de hasta 25 vatios, compatible con el iPhone 12 y otros modelos posteriores, y la de una llave digital para gestionar desde el smartphone el bloqueo y desbloqueo del acceso al habitáculo, y el encendido del motor una vez que se haya vinculado el dispositivo móvil con el vehículo y se haya configurado el emparejamiento en la aplicación MySkoda.

Pero un Simple Clever diferente al resto espera, porque no está pensado para lucir como las mejoras mencionadas, sino para acercar a los usuarios al coche en profundidad. La nueva aplicación Tipsincluirá vídeos, guías y notificaciones destinadas tanto al conductor como para el acompañante. El objetivo es que no quede función sin conocer, fomentando así el control integral de los usuarios sobre el SUV.