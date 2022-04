El compacto deportivo del momento ya es una realidad, pero no llegará a Europa

Más información Las señales de tráfico más complicadas de recordar

Era un secreto a voces que el Toyota GR Corolla iba a ser una realidad y, tal y como prometió la marca, hoy día 1 de abril se ha presentado. Pero siendo directos y para no andarnos con rodeos, la cruda realidad es que el compacto deportivo de Toyota no llegará a Europa, estando destinado él y sus 300 CV al mercado japonés y al estadounidense. No obstante, vamos a conocer todas las novedades que ofrece el nuevo Toyota GR Corolla.

Como era de esperar, el cuarto miembro de la familia GR hereda importantes elementos del GR Yaris, su hermano pequeño pero, en cierta manera, mentor. Así, el Corolla más radical hace honor a su apellido con una estética brutal y una puesta a punto a la altura.

Nuevo Toyota GR Corolla | Toyota

El diseño es completamente radical frente al del Corolla convencional. El frontal muestra una imponente defensa arropada por una gran entrada de aire que está arropada por dos tomas laterales ideadas para refrigerar neumáticos. El capó hace gala de unas nervaduras así como de otras dos tomas de ventilación para refrigerar al motor, el cual no tiene desperdicio alguno.

Pero es en el lateral donde el ADN GR del Corolla sale a relucir, mostrando unos pasos de rueda ensanchados para acoger a unas “pequeñas” llantas de 18 pulgadas y diseño específico. Estas, a su vez, esconden a unos discos de freno de 14 pulgadas delante, y dan paso a un comienzo de la zaga también enmarcado por esos pasos de rueda sobredimensionados que encontramos en el eje delantero.

Nuevo Toyota GR Corolla | Toyota

En la trasera, en función de si escogemos el Performance Package o no, se asienta un alerón de considerables dimensiones, un difusor funcional y la presencia de tres salidas de escape que tienen mucho que ver con la mejora de rendimiento gracias a la mejor circulación de gases que ofrece. El habitáculo del Toyota GR Corolla, por su parte, no cambia demasiado, mostrando un volante de nueva cuña, asientos de corte deportivo y una pantalla de 12,3 pulgadas que ofrece infografía específica de esta versión.

Pero lo que sí destaca especialmente es un cambio manual de seis relaciones, encargado de dirigir al motor de tres cilindros turbo y 1.6 litros que se encuentra en sus entrañas. En esencia es el mismo propulsor que usa el GR Yaris, solo que con una mejora de rendimiento que provoca que este erogue 300 CV y 370 Nm de par.

Nuevo Toyota GR Corolla interior | Toyota

Dichas cifras se gestionan a través del sistema de tracción inteligente GR-Four. Este permite variar el reparto de potencia entre un 70:30 y un 50:50 en el modo Track. Más allá de todo lo expuesto, el Toyota GR Corolla puede presumir de ser ligero con un peso sobre la báscula de 1.400 kilos gracias, en parte, a materiales ligeros como la fibra de carbono empleada en la concepción de su techo.

Te puede interesar... Así es por dentro el equipo Toyota Gazoo Racing, campeón del último Dakar