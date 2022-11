Cómo saber si un badén o resalto es ilegal: los datos que debes conocer

Apostamos a que, si has conducido tu vehículo en las últimas 24 horas, te has encontrado con al menos uno de estos elementos con casi total seguridad. Estamos hablando de un elemento diseñado para reducir la velocidad de circulación de manera rápida y barata, y no, no es un semáforo, ni una señal, ni un paso de cebra. Tampoco nos estamos refiriendo a un radar, sino a un elemento mucho más barato, rápido de instalar y sencillo de mantener, un badén o resalto.

Los badenes o resaltos se han convertido ya en un elemento más de nuestras calles, especialmente en terreno urbano o residencial, donde su uso está indicado para reducir la velocidad de circulación de cualquier vehículo que lo atraviese, reduciendo así las posibilidades de sufrir un accidente de circulación. En cualquier pequeña población vamos a encontrar estos elementos, que en los últimos años han multiplicado su presencia.

Y es que la función principal de los badenes es reducir la velocidad, siendo un obstáculo especialmente diseñado para poder ser atravesado a una determinada velocidad (generalmente por debajo de 50 km/h) sin que el vehículo que lo atraviesa sufra ningún tipo de daño. La teoría es esa, pero en la realidad es casi imposible encontrar un badén o resalto bien diseñado, de manera que es frecuente encontrarse con elementos de esta familia que no se ajustan a la legalidad. No estamos hablando de un tema baladí, ya que un badén que no se ajuste a la legalidad puede provocar más daño:

Daños en piezas del vehículo si resultan demasiado agresivos en su diseño

Mayor peligro para peatones o usuarios que lo atraviesan a pie

Mayor probabilidad de daños y lesiones para ocupantes de un vehículo con malas condiciones de salud

Cómo saber si un badén es ilegal

Es posible que el badén que estás atravesando a diario sea ilegal, ya que cada tipo de resalto o badén debe ajustarse a una serie de normas y medidas. De esta manera, un badén de tipo trapezoidal debe contar con éstas características:

Altura: 10 cm (+-1 cm)

Longitud de zona elevada: 4 m (+- 20 cm)

Longitud de rampas: entre 1 y 2,5 m

Borde de entrada: menor de 5 mm

Fresado: profundidad de entre 3 cm y 4 cm

Si el badén que atravesamos es de tipo "lomo de asno", sus características son:

Altura: 6 cm (+- 1 cm)

Longitud: 4 m

Borde de entrada: menor de 5 mm

Fresado: profundidad de entre 3 cm y 4 cm

Cualquier badén de estos tipos que no cumpla con alguna de estas medidas se puede considerar ilegal y, por tanto, ser susceptible de ser sustituido o eliminado de la vía.

