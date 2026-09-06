Cómo convertir tu Cupra Tavascan: la versión clave y el paquete opcional que incluye el acabado negro especial

Mejor que a un SUV tipo le sienta a un SUV de rasgos coupé un paquete Black y el Cupra Tavascan es, tal vez, la prueba más actual. El SUV español de tamaño medio viene de una importante renovación de gama, que paralelamente a los apartados fundamentales incluye este extra que lo oscurece en secciones clave.

Además de relanzarse con cambios estéticos, mejoras mecánicas y una evolución tecnológica/digital, entre las novedades aparece el Black Edition con coste adicional, configuración a la que se accede no de cualquier forma ni con cualquier versión, sino seleccionando motorizaciones específicas y como parte de un único acabado.

Cupra Tavascan | Cupra

No lo esperes como posibilidad si optas por la variante básica, porque este Black Edition se presenta exclusivo de los niveles superiores: tanto el Tavascan Endurance de propulsión trasera y 286 CV como el Tavascan VZ –tope de gama– de motor dual, tracción total y 340 caballos. Y una vez elegida cualquiera de estas dos versiones, el paquete se desbloqueará para que lo agregues a tu personalización. Eso sí: como inherente a otro nivel de equipamiento opcional.

El Cupra Tavascan Black Edition

Es que Cupra te da este estilo distintivo en negro sí o sí como parte del acabado Adrenaline, que, al costar más de 8.000 ó 9.000 euros según versión, elevaría en exceso el valor de un SUV premium per se y convertiría al Black Edition en un paquete por demás exclusivo, si bien el precio en sí mismo de este último se limita a unos 370 euros. Sin embargo, la marca aplica sobre el Adrenaline Pack un suculento descuento que hace del combo un extra accesible.

Cupra Tavascan Black Edition | Cupra

Ya posando la lupa, nos encontramos con una metamorfosis que se expresa tanto por fuera como en el interior. Sus llantas mecanizadas de aleación son de 21 pulgadas y combinan el estilo Black R con detalles en Sport Black. Puertas adentro, los asientos tipo Bucket reciben un tapizado Dinamica en Soul Black y tanto las puertas como la consola central llaman la atención por sus molduras Fusion Metal. Si bien la gama de colores para la carrocería es amplia, la tonalidad adecuada para completar el concepto es la Midnight Black.

El resultado es un Cupra Tavascan Adrenaline Black Edition que, si tomamos como referencia la versión Endurance y agregamos a los descuentos de la marca el correspondiente al Plan Auto+, nos queda por encima de los 40.000 euros y deja de ser, al colocarse en la línea de los modelos de entrada de los fabricantes alemanes de alta gama, ese SUV mediano premium para pocos.