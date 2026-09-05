Un Ferrari Enzo se vende por 10,7 millones y lidera una subasta de 97,4 millones de dólares en Monterey

La subasta The Quail 2026, organizada por Broad Arrow Auctions durante la Semana del Automóvil de Monterey, cerró su primera edición como socio oficial del evento con una recaudación total de 97,4 millones de dólares.

En las dos jornadas celebradas entre el 13 y el 14 de agosto en Carmel (California), se vendieron 159 de los 186 vehículos ofertados, lo que supone un 85 % de éxito.

El gran protagonista fue un Ferrari Enzo de 2003, adjudicado por 10.675.000 dólares. Se trataba de uno de los tres únicos ejemplares fabricados con carrocería Nero D.S. e interior de cuero Rosso, una combinación poco habitual dentro de este modelo.

Subasta The Quail 2026 | BROAD ARROW AUCTIONS

El coche se ofrecía sin precio de reserva y generó una intensa puja en la sala antes de ser adquirido por Jesús Ortiz Paz, cantante del grupo mexicano-estadounidense Fuerza Régida.

Ferrari marca el ritmo del mercado

Más allá del Enzo, la marca italiana fue la gran protagonista de la subasta al registrar varios récords mundiales para modelos de producción relativamente recientes.

Subasta The Quail 2026 | BROAD ARROW AUCTIONS

Entre las ventas más destacadas figuran:

Ferrari Enzo (2003): 10.675.000 $

Ferrari 550 Barchetta Pininfarina (2001): 1.627.500 $

Ferrari 488 Pista Spider (2020):1 1.545.000 $

Ferrari 812 Superfast (2019): 747.500 $

Ferrari 550 Maranello (1998): 648.500 $

El 812 Superfast prácticamente duplicó su estimación previa, mientras que el 550 Maranello y el 550 Barchetta Pininfarina también establecieron nuevos máximos para sus respectivos modelos en subasta pública.

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Primera edición junto a The Quail

Broad Arrow debutaba este año como casa de subastas oficial de The Quail, A Motorsports Gathering, uno de los eventos más relevantes del calendario de Monterey Car Week. La compañía reunió a más de 1.400 postores registrados y logró la mayor recaudación de su historia en esta cita.

Los resultados reflejan el buen momento del mercado de vehículos de colección, especialmente en el segmento de los Ferrari modernos, que concentró buena parte del interés de coleccionistas durante las dos jornadas de pujas.

Subasta The Quail 2026 | BROAD ARROW AUCTIONS

[[h2:Las diez ventas más destacadas – Subasta The Quail 2026 de Broad Arrow]]

1. Lote 277 - Ferrari Enzo 2003 - $10.675.000

2. Lote 232 - Bugatti W16 Mistral 2025 - $8.805.000

3. Lote 238 - Lamborghini Miura P400 S 1968 - $4.075.000

4. Lote 272.1 - Ferrari F12tdf 2017 - $3.635.000

5. Lote 269 - Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport 2011 - $3.305.000

6. Lote 231 - Porsche 959 Komfort 1988 - $2.865.000

7. Lote 161 - Hennessey Venom F5 Revolution Coupé 2023 - 2.837.500 $

8. Lote 135 - Ferrari 458 Speciale A de 2015 - 2.425.000 $

9. Lote 254 - Hennessey Venom F5 Roadster de 2023 - 2.425.000 $

10. Lote 225 - Shelby 427 Cobra de 1966 - VENDIDO DESPUÉS DE LA SUBASTA