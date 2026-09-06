Nunca has visto un carril en España pintado de este color, y utilizarlo podría costarte caro

Estamos acostumbrados a encontrarnos sobre el asfalto líneas blancas y, ocasionalmente, marcas amarillas cuando existen obras. Pero en una de las principales autovías españolas ha aparecido ahora otro color mucho menos habitual: el naranja. Y no está ahí para llamar la atención de los conductores por casualidad.

La explicación está en la A-2, entre Madrid y Alcalá de Henares, donde se está probando un nuevo sistema para convertir el carril izquierdo en un carril Bus-VAO de funcionamiento flexible. Es decir, unas horas puede utilizarse como un carril convencional y, durante las horas punta, queda reservado únicamente para determinados vehículos.

Carril rojo autovía A-2 | Imagen generada con IA

Si ves el naranja, no puedes atravesarlo

En realidad, no se ha cubierto todo el asfalto de pintura naranja. Lo llamativo son las balizas luminosas instaladas a ras del suelo, capaces de cambiar de color en función de cómo debe utilizarse el carril.

Cuando estas balizas aparecen en color verde, indican una zona habilitada para entrar o salir del Bus-VAO. En cambio, cuando se iluminan en ámbar o naranja, actúan a efectos prácticos como una línea continua: el conductor no debe atravesarlas para incorporarse al carril ni para abandonarlo.

Es precisamente esta señalización dinámica la que puede sorprender a quien circule por la A-2 por primera vez después de su instalación. El objetivo es evitar una separación física permanente y permitir que el mismo espacio de la carretera cambie de función según la hora y las necesidades del tráfico.

No sería extraño que este tipo de soluciones gane presencia en el futuro. La DGT lleva años introduciendo sistemas de gestión más dinámicos y tecnologías destinadas a adaptar las carreteras a las condiciones de cada momento. También está incorporando, por ejemplo, conos conectados para mejorar la señalización de incidencias y obras.

Carril naranja BUS-Vao | Ministerio de Transportes

Un carril que cambia según la hora

El nuevo Bus-VAO de la A-2 tiene una longitud total de 19,2 kilómetros entre Madrid y Alcalá de Henares, aunque su funcionamiento se está implantando progresivamente. Su gran diferencia respecto al conocido Bus-VAO de la A-6 es que aquí no existe una barrera física que separe permanentemente el carril.

Durante su fase de pruebas, iniciada en agosto, está activo entre las 7:00 y las 9:00 horas en ambos sentidos. Además, también funciona entre las 15:00 y las 17:00 horas en sentido salida de Madrid. Fuera de esos horarios, el carril izquierdo vuelve a ser un carril convencional y puede utilizarlo cualquier vehículo.

Cuando está activado como Bus-VAO, por él pueden circular autobuses, motocicletas, vehículos autorizados y coches o furgonetas con al menos dos ocupantes. Hay un detalle especialmente importante: tener un coche eléctrico no concede automáticamente acceso al carril. Si únicamente viaja el conductor, tampoco puede utilizarlo.

Carril Bus-VAO | Ministerio de Transportes

Verde para cruzar, naranja para permanecer

Los conductores deberán acostumbrarse, por tanto, a mirar algo más que las tradicionales líneas pintadas sobre el asfalto. Las balizas, los paneles variables instalados sobre la carretera y las marcas viales determinarán en cada momento cómo se utiliza el carril.

La regla más sencilla para recordar el nuevo código visual es clara: verde permite entrar o salir; naranja indica que no debes atravesar la delimitación. Y si las balizas están apagadas y el Bus-VAO no está activado, el carril vuelve a funcionar con normalidad.

La señalización es especialmente importante en cualquier tramo donde cambien temporalmente las condiciones habituales de circulación. De hecho, la DGT insiste desde hace años en la necesidad de respetar las indicaciones específicas cuando una carretera modifica su configuración habitual.

Por ahora, esta peculiar imagen naranja está vinculada a un tramo muy concreto de la A-2. Pero demuestra cómo las carreteras españolas están empezando a incorporar señalización capaz de cambiar en tiempo real. Así que si algún día circulas y descubres una hilera naranja junto a tu carril, ya sabes qué significa: no es una decoración ni una pintura experimental. Es una frontera que, en ese momento, no debes cruzar.