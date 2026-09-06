La bimota KB399 ya está a la venta: así es la deportiva italiana más accesible de la marca

bimota amplía su gama con la llegada de la KB399, un modelo que supone el escalón de acceso a la firma italiana y que ya está disponible en su red oficial de concesionarios. Con un precio desde 11.149 euros, es la motocicleta más asequible de la marca sin abandonar la fabricación en Italia ni el enfoque deportivo que caracteriza a sus modelos.

bimota KB399 | KAWASAKI

La KB399 toma como referencia estética a la KB998 Rimini, trasladando buena parte de su lenguaje de diseño a una cilindrada más contenida. Su propuesta combina un motor de cuatro cilindros en línea con una parte ciclo de orientación deportiva y un escape Akrapovič desarrollado específicamente para este modelo, incluido de serie.

bimota KB399 | KAWASAKI

Fabricación italiana y opción para el carnet A2

Uno de los aspectos más relevantes del lanzamiento es que la versión estándar puede limitarse para el permiso A2, lo que amplía el número de motoristas que pueden acceder a la gama bimota. La marca mantiene la producción artesanal de la carrocería y los acabados en Italia, un rasgo distintivo de su identidad.

bimota KB399 | KAWASAKI

KB399 Edizione Speciale: más carbono y suspensiones Öhlins

Junto al modelo convencional, bimota ofrece la KB399 Edizione Speciale (ES), una variante con un equipamiento más exclusivo centrado en la reducción de peso y la mejora de la parte ciclo.

bimota KB399 | KAWASAKI

Entre sus principales diferencias destacan:

Carenado superior, laterales, quilla y colín en fibra de carbono.

Amortiguador trasero Öhlins STX46.

bimota KB399 | KAWASAKI

Semimanillares mecanizados en aluminio.

Estriberas regulables y pedales de cambio y freno con ajuste.

bimota KB399 | KAWASAKI

Con esta nueva KB399, bimota incorpora una opción de acceso a su catálogo sin renunciar a elementos habituales de la marca, como el diseño italiano, los componentes de alta gama y una configuración claramente orientada a la conducción deportiva.