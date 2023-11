El carnet por puntos en España ha experimentado una evolución más que notable desde su implementación en 2006. Este sistema se diseñó con el objetivo de promover una conducción más segura y responsable, asignando a cada conductor un saldo inicial de 12 puntos (8 puntos, en el caso de los conductores noveles) que puede incrementarse o reducirse en función de su comportamiento en la carretera. Entre sus puntos fuertes destaca su capacidad para fomentar una mayor conciencia vial, incentivando prácticas de conducción seguras y penalizando comportamientos temerarios.

Asimismo, la posibilidad de recuperar puntos mediante cursos de reeducación vial ofrece una oportunidad de aprendizaje continuo para los conductores. Sin embargo, algunos críticos argumentan que el sistema podría ser más flexible, teniendo en cuenta circunstancias individuales, y señalan la necesidad de una mayor claridad en las sanciones. A pesar de ello, el carné por puntos ha demostrado ser una herramienta eficaz para mejorar la seguridad vial en España.

Carnet de conducir | Getty

No obstante, y pese a que han pasado ya más de 15 años desde su puesta en escena, lo cierto es que no todos los conductores conocen en profundidad el funcionamiento de este sistema. No son pocos los usuarios que, por ejemplo, desconocen que es posible hacerse con varios puntos extra, de manera completamente gratuita. ¿Cómo es posible llegar a ello?

Cómo conseguir 3 puntos gratis para tu carnet de conducir

No, no pienses que se trata de un simple procedimiento que se lleva a cabo y por arte de magia hace que sumemos 3 puntos extra a nuestro saldo, sino que, técnicamente, el saldo máximo de nuestro carnet no son 12 puntos, sino 15 puntos. Para alcanzar esa cifra debemos, simple y llanamente, conducir de manera correcta y respetar las normas de circulación. ¿Parece sencillo, verdad?

El primer paso (y el más importante) es, una vez contamos con 12 puntos en nuestro carnet, no cometer ninguna infracción que suponga la retirada de algún punto de nuestro carnet. Tras estar tres años así, sumaremos dos puntos extra a nuestro permiso para, posteriormente, conseguir un punto extra hasta alcanzar los 15 puntos finales si somos capaces de estar otro año más sin cometer ninguna otra infracción que retire puntos.