Tras los cambios en la Ley de Tráfico, ¿sabes cómo recuperar los puntos que has perdido?

El carnet por puntos, vigente en España desde 2006, ha vivido cambios en los últimos tiempos: su funcionamiento sigue siendo el mismo, pero con la última reforma legislativa se ha modificado la manera de recuperar el saldo perdido. Con la nueva Ley de Tráfico, ¿sabes cuántas formas existen?

La principal novedad introducida con la reforma de la Ley de Tráfico está dirigida a aquellos conductores que todavía tienen, como mínimo, un punto en su carnet. Consiste en llevar a cabo un curso de conducción segura y eficiente: a cambio recibirán dos puntos extra. Esta formación dura seis horas y cuenta con una parte teórica y con otra práctica. Está dirigida a todos los conductores, pero hay unos límites: sólo podrán realizar estos cursos cada dos años y el máximo de puntos que pueden recuperar es de quince.

Estudiando para el carnet de conducir | Pixabay

Más cursos

No es el único curso que pueden hacer aquellos conductores que todavía disponen de saldo en su permiso. La DGT ofrece la posibilidad de hacer un curso de sensibilización y reeducación vial para recuperar hasta un máximo de 6 puntos sin llegar a superar el saldo inicial. Esta formación dura doce horas y se puede llevar a cabo una vez cada dos años o una vez al año en el caso de los conductores profesionales. Eso sí, estos cursos tienen un coste.

La tercera forma de recuperar puntos, cuando no los has perdido todos, pasa por no cometer ninguna infracción que conlleve pérdida de puntos durante un periodo de dos años: transcurrido este tiempo, el conductor tendrá un saldo de doce puntos. Este punto también ha cambiado con la nueva Ley de Tráfico: antes debían pasar 24 meses si habías perdido los puntos debido a una infracción grave y tres años si era muy grave.

Examinarse del carnet de conducir | RACE

¿Y si te has quedado sin puntos?

Explica la DGT que un conductor puede perder todos los puntos de su carnet por dos razones. La primera pasa por agotar todo el saldo. La segunda puede ser una condena derivada de una sentencia judicial en el que se le ha privado del derecho a conducir vehículos a motor por un tiempo superior a dos años.

En ambos casos, la vía para recuperar los puntos y, en consecuencia, el carnet es realizar un curso de sensibilización y reeducación vial de 24 horas lectivas de duración: este proceso tiene un precio de 103,93, 176,69 o 332,61 euros, dependiendo del tipo de formación. Hecho este trámite, el conductor tendrá que hacer una prueba teórica (con un coste de 28,87 euros) sobre los conocimientos adquiridos. Y si la supera con éxito, obtendrá un permiso con un saldo de ocho puntos.