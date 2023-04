Cómo ahorrar dinero con un coche que ya no utilizas

En España contamos con un parque automovilístico que supera los 40 millones de vehículos: miles y miles de ellos no circulan a diario, ya que se trata de vehículos cuyo uso es muy limitado o, simplemente, son vehículos que llevan años sin utilizarse porque no existe esa necesidad pero, aún así, se siguen manteniendo de alta por si es necesario utilizarlos en un momento determinado. La Dirección General de Tráfico recuerda, a través de su perfil de Twitter, que existe una posibilidad que merece la pena valorar.

Seguro que conoces la posibilidad de que un vehículo que está de alta pase a estar de baja: es tan sencillo como que un vehículo que ya no va a circular más pase a estar en situación de baja, algo que sucede cuando un vehículo es llevado al desguace o es traslado a otro país. Estas bajas, por norma general, son irreversibles ya que no es posible revertir la situación y volver a una situación de alta. Para los usuarios que mantienen un coche en situación de alta aunque éste no se utilice, es posible contar con otra alternativa.

Bajas temporales, la alternativa que te interesa conocer

Así es: las bajas temporales pueden ser la respuesta para todas esas demandas de conductores que, pese a contar con un vehículo que está de alta, no tienen intención de utilizarlo durante un largo periodo de tiempo. Las bajas temporales, tal y como nos recuerda la DGT, permiten ahorrar un dinero en forma de gastos que, al estar el vehículo en situación de baja, no vamos a tener que afrontar. Las bajas temporales cuentan con una serie de requisitos que hay que conocer:

Durante el período en que un vehículo esté de baja temporal no podrá circular , pudiendo pasar a baja definitiva o a situación de alta en cualquier momento.

, pudiendo pasar a baja definitiva o a situación de alta en cualquier momento. Este tipo de bajas tiene un carácter temporal, con una duración máxima de un año, aunque en caso necesario se podrá solicitar una prórroga que tendrá una duración de un año, sin que exista un límite al número de prórrogas.

aunque en caso necesario se podrá solicitar una prórroga que tendrá una duración de un año, sin que exista un límite al número de prórrogas. En el momento de finalización del plazo de la baja temporal, si no se ha solicitado una prórroga, el vehículo volverá de manera automática a la situación de alta administrativa, con todas las implicaciones que ello tiene.

Durante la situación de baja temporal el vehículo no necesita contar con ITV ni seguro. Además, tampoco es necesario abonar el impuesto municipal de circulación, aunque tendrás que notificarlo al ayuntamiento si has causado situación de baja temporal cuando el impuesto del año en curso ya ha sido emitido. Recuerda que para dar de baja temporal el vehículo éste debe estar estacionado en recinto privado, ya que cualquier vehículo estacionado en vía pública debe contar con ITV y seguro.

El coste de tramitación de la baja temporal -o de volver a estar de alta en caso de solicitarlo antes de que venza el plazo de 1 año- es de 8.67€, pudiendo realizar el trámite a través de internet en la Sede Electrónica de la DGT o de manera presencial en cualquier jefatura de tráfico. Eso sí, en éste último caso necesitas pedir cita previa y ser particular o representante de particular, ya que empresas y otras personas jurídicas, así como sus representantes, deberán realizar sus trámites de manera electrónica.