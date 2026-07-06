No cometas este error: casi todo el mundo lo hace en verano y te puede costar una avería de hasta 3.000 euros

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de 104 millones de desplazamientos de largo recorrido entre los meses de julio y agosto, un 3,7% más que el año pasado, cuando por primera vez superamos los 100 millones de movimientos en un solo verano. Y todos esos viajes tienen algo en común: serán por carretera, durarán varias horas y habrá temperaturas extremas en el exterior, incluso olas de calor.

Es decir, que son circunstancias ya de por sí exigentes para un coche. Pero hay un gesto en concreto que muchos conductores hacen al llegar a su destino y que puede tener consecuencias fatales para el turbo y para el bolsillo, porque una avería de este componente puede llegar hasta los 3.000 euros. Incluso más en vehículos deportivos o de alta gama.

Vano motor | Centímetros Cúbicos

¿Qué ocurre en el turbo cuando apagas el motor?

No apagues el motor del coche justo al llegar a tu destino si vienes de un viaje largo por carretera o de una conducción exigente (por autovía a alta velocidad, puertos de montaña…). Si lo haces a menudo, el turbo de tu coche va a sufrir mucho.

El turbocompresor es un componente muy delicado que aprovecha la energía de los gases del escape y aumenta la cantidad de aire que entra en el motor. Por tanto, los motores actuales pueden llegar a ofrecer más potencia y consumir menos combustible que un motor atmosférico de la misma cilindrada.

Pero también es cierto que el turbo trabaja en condiciones extremas: la turbina gira a más de 100.000 rpm, incluso por encima de las 300.000 rpm en motores muy potentes, y alcanza una temperatura superior a los 700ºC en muchos vehículos. Para seguir funcionando correctamente, necesita un flujo continuo de aceite para lubricar los cojinetes y también para disipar el calor acumulado.

Hyundai Santa Fe arranque con huella digital | Agencias

¿Y qué ocurre al apagar el motor? Que la bomba de aceite deja de funcionar y, en consecuencia, deja de llegar aceite al turbo. Si sigue caliente después de un viaje largo por carretera, el calor residual puede degradar el aceite, lo que con el tiempo hará que se formen depósitos de carbonilla, que aumenten las holguras de los cojinetes y que el turbo se desgaste antes de tiempo.

No va a ocurrir por apagar el motor una vez sin dejar enfriar el turbo, pero si lo coges por costumbre, ese daño se termina acumulando. Eso sí, hay alguna excepción en coches modernos que vemos a continuación.

El tiempo que tienes que dejar enfriar el turbo para evitar una avería

Ojalá todas las averías del coche se pudieran prevenir de una manera tan sencilla. Después de un viaje largo por carretera, de hacer algún esfuerzo importante o de circular a alta velocidad, deja el motor al ralentí entre 30 y 60 segundos antes de apagarlo (y si son 2 minutos, mucho mejor).

Llave del coche | Centímetros Cúbicos

Es tiempo suficiente para que el aceite siga circulando mientras el turbo baja de revoluciones y se enfría. Por ejemplo, puedes aprovechar mientras pones el parasol al coche, coges el móvil, el bolso e incluso descargas las maletas.

Otros conductores tienen por costumbre practicar una conducción más suave durante los últimos kilómetros del viaje para ir reduciendo poco a poco el estrés al que está sometido el turbo.

¿Va a evitar una avería? No necesariamente, porque también influye el mantenimiento del coche, el estado del aceite, la calidad de los lubricantes o el propio diseño del motor. Pero sí que es un truco que alarga la vida útil del turbo y previene una avería que puede costar entre los 800 y los 1.500 euros en muchos turismos, incluso superar los 3.000 euros en motores de alta gama.

Motor | Centímetros Cúbicos

¿Todos los coches tienen que esperar antes de apagar el motor?

No, no es necesario. Los motores turboalimentados modernos han evolucionado muchísimo respecto a los de hace dos o tres décadas, pues los fabricantes han incorporado sistemas de gestión térmica más eficientes y bombas eléctricas que siguen moviendo el refrigerante tiempo después de apagar el motor para evacuar mejor el calor del turbo.

Lógicamente, si tienes un coche con un motor atmosférico, tampoco es necesario que esperes ese tiempo antes de apagar el motor. Ni en motores turboalimentados después de hacer recorridos cortos, ni tampoco si justo antes de apagar el coche has estado circulando a baja velocidad o has maniobrado por un garaje.