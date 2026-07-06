El BMW que nació en el 1999 y que se relanza en su quinta generación con opciones tradicionales de gasolina o innovadoras con motor eléctrico

El X5 fue uno de los modelos que BMW proyectó para hacer la transición al siglo XXI, un salto temporal que gran parte de la sociedad se tomó como una modernización del planeta, con la que cada vez más acelerada digitalización. Por eso, es un coche que desde sus orígenes está vinculado al futuro. Lo que no se podía imaginar la marca alemana es que en 2026 presentaran la quinta generación del X5 en un mundo tan diferente (en general y en concreto para el automóvil) al que nació este SUV XXL en 1999.

BMW X5 | BMW

Lógicamente, la quinta generación del BMW X5 ya forma parte de la nueva era del fabricante alemán, conocida como Neue Klasse, y que supone un fuerte cambio a nivel tanto de mecánica como de estética. Por eso, el trabajo más difícil de los ingenieros y los diseñadores ha sido mantener la esencia del modelo, que sea reconocible. Ahora son los conductores quienes tienen que juzgar si lo han conseguido.

Un hito histórico

El nuevo BMW X5 supone un hito histórico porque nunca antes un modelo de la marca ha tenido una gama de motorizaciones tan amplia. Estará disponible con propulsión puramente de gasolina que integrará un V6 turbo de 3.0 litros que suma 394 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 5,1 segundos, y se vincula a una tracción trasera o total. En unos meses también dispondrá de una alternativa V8.

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Existirá también en un futuro próximo una versión con motorización de hidrógeno, desarrollada en asociación con Toyota. En cuanto a híbridos, será solo enchufable y tendrá una potencia de 483 CV y 71 kilómetros de autonomía eléctrica gracias a una batería de 27 kWh. Y por primera vez, el BMW X5 equipará una motorización 100% eléctrica.

Su batería se come a la competencia

Consistirá en dos propulsores eléctricos, uno para cada eje, por lo que la tracción será integral. Contará con 570 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 4,4 segundos. Está fabricado sobre una arquitectura de 800 V que permite una batería de 144 kWh que a su vez ofrece una autonomía de hasta 845 kilómetros, comiéndose a gran parte de la competencia. Además, la carga rápida recupera del 10% al 80% de la batería en 22 minutos.

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En inicio de la producción de la quinta generación del BMW X5 ya tiene fecha, agosto de 2026 en la fábrica de Spartanburg en Estados Unidos. Ya en noviembre podrán comprarse las versiones con motorización de gasolina. El resto, por complejidad, se retrasarán un pelín más hasta principios de 2027.