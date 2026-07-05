Conocemos de cerca el BMW X5 de la "New Class", que aumenta los tipos de motorización e introduce el hidrógeno

En 1999 se presentó un coche que revolucionó la historia de BMW. Era su primer SUV, un modelo que puso patas arriba la categoría en la que iba a militar: hablamos del X5.

Y ahora llega la última generación para hacer historia de nuevo, el X5 de la “Nueva Clase” o New Klass, equipado con motores eléctricos, híbridos enchufables, micro híbridos, de combustión y una sorpresa: consolidando el hidrógeno para el día a día.

El BMW X5, de esta nueva clase, se presenta robusto y con mucha presencia, un rasgo característico de la serie X. Una imagen imponente con un frontal muy vertical y faros en doble X. El lateral lo recorren líneas muy definidas y aletas que integran los tiradores de las puertas.

El interior es una pasada, porque está, por supuesto a la altura del resto del coche. Tiene un cockpit tridimensional, una pantalla central de 17,9 pulgadas, el espectacular BMW Panoramic Vision con la información en esta tira a lo largo de todo el parabrisas. Y una pantalla para el acompañante, de 21 pulgadas Full HD, para visualizar todo tipo de contenido y entretenimiento.

Gracias a los sensores y a la Inteligencia Artificial en la conducción avanzada que propone el sistema Symbiotic de BMW, habrá una relación fluida entre el conductor y los asistentes. Una ayuda para situaciones complejas manteniendo una sensación natural al volante. Con avances como la conducción sin manos gracias al asistente de autopista.

El X5, quiere demostrar que es el más listo de la “clase”. Desde luego que no va a dejar indiferente a nadie y también se posiciona como uno de los referentes en el siguiente salto: la pila de hidrógeno. Donde BMW ya lleva tiempo haciendo avances.

El sistema de propulsión se basa en la tercera generación de pila de combustible desarrollada por BMW y Toyota. Un conjunto que combina pila de combustible, una batería de alto voltaje y almacenamiento de hidrógeno.

Optimiza el espacio interior mediante depósitos planos integrados. El iX5 de hidrógeno llegará en 2028, con 750 kilómetros de autonomía y repostajes con una duración de 5 minutos.