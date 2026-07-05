Probamos el Honda CR-V ePHEV Elegance Tech: acceso a un SUV híbrido enchufable para todos los públicos

En 1995 llegó el Honda CR-V, un coche para conducir cómodamente por ciudad y por carretera y con ciertas cualidades para salir de ella.

Desde aquel 1995 hasta la actualidad, nuestro protagonista ha ido transformándose durante seis generaciones. Y se ha convertido en el SUV más vendido de la marca, alcanzando mucho éxito a nivel mundial. Hablo del Honda CR-V, que ahora añade la versión Elegance Tech

Esta nueva variante da acceso a la gama ePHEV del CR-V. Un coche de 4,71 metros que destaca por su característica y robusta parrilla hexagonal, con detalles en relieve y una tira superior que la recorre hasta cruzarse con los faros full led divididos, que acaban en los laterales.

Un perfil vestido con llantas de 18 pulgadas en color negro. Y unos rasgos marcados que también luce la trasera con sus pilotos con forma de “L”. Que escoltan el maletero con 617 litros de capacidad.

En el interior destacan elementos como la pantalla central, en la que se proyecta el sistema de infoentretenimiento y, también, una cámara que monitoriza la atención del conductor. O comodidades como los asientos delanteros calefactables.

Y detalles como el techo solar panorámico practicable, el tapizado en color gris para esta versión, mucho espacio para guardar objetos como el reposabrazos central o este hueco en el retrovisor para las gafas. Detrás, los asientos traseros se reclinan y deslizan, ofrecen 8 posiciones e invitan a viajar relajadamente.

El Honda CRV ePHEV desarrolla 184 CV y está asociado a una caja de cambios automática inteligente. Su sistema híbrido enchufable está compuesto por un motor gasolina de 2 litros, otro eléctrico y una batería de 17,7 kWh de capacidad. Que además le proporciona la etiqueta CERO de la DGT.

En el caso de esta versión, el motor de gasolina no es el principal. El que suele mover el coche es el motor eléctrico, que se alimenta de la energía de la batería. La cual se recarga en la red, con la regeneración de energía en las frenadas o con la acción del motor de gasolina.

5 modos de conducción seleccionables:

ECO, Normal, Nieve o Sport. Este último con una respuesta más rápida del acelerador, dirección más firme y entrega de potencia más inmediata, muy útil en incorporaciones y adelantamientos. Y el más interesante si circulamos por ciudad, el EV, capaz de recorrer casi 80 kilómetros en modo eléctrico.

Además del modo HV Mode, que conserva parte de la batería para usarla más adelante. O el modo HV Charge, que utiliza el motor de gasolina para aumentar la carga de la batería durante la marcha; cuando toque recargarla mediante enchufe en corriente alterna, tardará dos horas y media.

En cuanto a la seguridad, muchos asistentes velan por los ocupantes: el control de crucero adaptativo, el sistema de mantenimiento en el carril o los sensores de aparcamiento.

Existe un CR-V radical

También hay una versión que, oficialmente, se llama CR-V Hybrid Racer que extraoficialmente se conoce como "The Beast", ”La Bestia”. Con un motor V6 biturbo híbrido, de 800 caballos; fue pilotado, incluso, por el campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen. ¿Quién dijo que los SUVs son aburridos?

Salvando las distancias, el Honda CR-V e:PHEV es un SUV familiar que demuestra que esa etiqueta no le hace perder carácter. Está pensado para los que buscan espacio y tecnología a bordo, pero también disfrutar al volante.

Es cómodo para el día a día, eficiente y agradable de conducir. Y con esta nueva versión de acceso “Elegance Tech, se convierte en un híbrido enchufable con calificación para “todos los públicos”.