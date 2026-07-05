Conducimos el nuevo Aston Martin Vantage S: el Gran Turismo "vitaminado" según Gaydon

Aston Martin es sinónimo de deportividad. Aston Martin significa rendimiento. Aston Martin es herencia. El legendario linaje de modelos “S” de altas prestaciones de la firma británica se remonta al DB3S, del año 1953.

Y aunque ahora hablamos de impresionantes cifras de 680 CV, que nada desmerecen de los locos 210 que desarrollaba ya por aquel entonces este coche de carreras, podemos notar lo cuidado de sus líneas. Nunca han dejado de ser deportivos esbeltos, aerodinámicos, con chasis ligeros y un carácter apabullante. Y ahora, alcanzan un nivel nunca antes visto, porque la última incorporación es el Vantage S.

En Centímetros Cúbicos hemos probado varios Aston Martin a lo largo de todos estos años. Y, personalmente, considero que es especial ponerse tras el volante de uno de ellos. Son de esas marcas que siempre recuerdas desde que eras un niño. Esta vez ha tocado el espectacular Vantage S.

El corazón del nuevo Vantage S es una versión mejorada del ya puro motor V8 de 4.0 litros de Aston Martin, ofreciendo ahora una potencia de 680 CV y un par máximo de 800 Nm para una respuesta de lo más equilibrada e inmediata.

Los ingenieros de chasis de la marca han trabajado en este Vantage S para darle una mayor agilidad y un mejor agarre en el eje delantero. También en que la estabilidad y seguridad sean tan notables que nunca pierdas ni un ápice de sensación de confort y que ninguna imperfección del asfalto sea un problema o susto.

En la parte delantera, llaman la atención sus tomas de aire en fibra de carbono, o los faros LED recortados en un patrón de seis bloques. También el nombre “Aston Martin” y la letra “S” de las aletas delanteras. Esta última, creada a mano, ha sido forjada con latón con relleno de esmalte de vidrio rojo… Le sigue en el perfil unas llantas de 21 pulgadas y, atrás, un difusor trasero y cuatro tubos de escape.

Un alerón que recorre toda la anchura del vehículo no solo le aporta diseño, también está ahí para aumentar la carga aerodinámica. Añade estabilidad y aporta un buen agarre en curvas. Va fino, muy por el sitio. Y te da muchísima confianza. Algo que se agradece en este tipo de modelos.

La atmósfera “S” continua en el interior. Primero, nos acoge un habitáculo en alcántara y cuero “Accelerate”, único de serie con inserciones de fibra de carbono. Además de varios logotipos bordados con la “S” en color a juego. Algo a lo que se suman las icónicas alas de la firma bordadas en el reposacabezas. Sin olvidar que se ha actualizado a nivel tecnológico y ahora su sistema de infoentretenimiento se puede conectar a nuestro Smartphone.

Todo está orientado al confort en marcha, al alcance de la mano y con los comandos de conducción deportiva en primera línea. Eso sí, cuidado también porque con un 0 a 100 km/h en solamente 3,4 segundos y una velocidad máxima de 325 km/h… Puede que pierdas los nervios… Y el carnet también. Por lo que te aconsejo que dejes esto para circuito, y en carretera te centres en disfrutar de una conducción placentera, ligera… Pero sin sobresaltos