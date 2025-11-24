La demanda de Massa ante el Tribunal Supremo británico por el título de F1 de 2008 puede ir a juicio

El brasileño alega que es el legítimo ganador del título de campeón del mundo de Fórmula 1 que ganó Lewis Hamilton en 2008. Massa perdió por un solo punto después de que Nelson Piquet Jr se estrellara deliberadamente en el Gran Premio de Singapur.

Ecclestone, que fue el presidente de la F1 durante cuatro décadas antes de ser destituido en 2017, sugirió en 2023 que los ejecutivos de este deporte estaban al tanto del encubrimiento del incidente antes de que concluyera la temporada de 2008.

El mes pasado, tanto Ecclestone como la F1 y la FIA pidieron al tribunal de Londres que desestimara el caso, alegando que Massa tuvo un mal rendimiento en el Gran Premio de Singapur de 2008, lo que en última instancia le hizo perder el campeonato, y argumentando que la demanda se había presentado demasiado tarde.

Felipe Massa y Lewis Hamilton en 2008 | Getty Images

En una sentencia dictada por el juez Jay dijo que el caso podía seguir adelante. En ella, estableció que Massa no tenía "ninguna perspectiva real de establecer que los deberes de la FIA le eran debidos", pero que "sí tiene una perspectiva real de probar en el juicio todos los componentes de su conspiración".

"El mismo análisis se aplica a la reclamación por inducción", añadió la sentencia. En la veredicto, se desestimó parte de la demanda de Massa, diciendo que había "llegado a la firme conclusión de que es evidente que no se concedería una reparación declaratoria en este caso".

En una vista celebrada en octubre, el tribunal se enteró de que, como parte de su demanda, Massa también solicitaba varias declaraciones sobre la conducta de la FIA. "A mi juicio, Massa no tiene derecho a reclamar una indemnización por motivos de reputación o publicidad", estableció el juez.

ReempMassaL6D | ReempMassaL6D

"La presente demanda no puede, por supuesto, reescribir el resultado del campeonato del mundo de pilotos de 2008, pero si se concediera una medida declaratoria en el sentido solicitado, así es como Massa presentaría su victoria al mundo y así es también como sería percibida por el público", agregó.

En el Gran Premio de Singapur de 2008, Fernando Alonso venció con Renault tras el accidente de Nelson Piquet Jr., lo que provocó la salida del coche de seguridad e hizo que Massa, que lideraba la carrera para Ferrari, acabara en 13ª posición al verse comprometida su estrategia.

La temporada siguiente, Piquet reveló que sus jefes le habían ordenado chocar deliberadamente. Y los abogados de Massa afirmaron que Ecclestone sabía que el accidente fue deliberado y que ni él ni la FIA lo investigaron.