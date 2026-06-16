Si tu coche es un horno, este verano es momento de comprar uno nuevo: 3 coches baratos con aire acondicionado para no volver a pasar calor

La edad de los coches afecta bastante a su sistema de aire acondicionado. Porque no son tan óptimos como los modernos y porque con los años pierde rendimiento. Por eso, muchos vehículos se vuelven hornos con el tiempo, y en los veranos cada vez más cálidos las temperaturas del habitáculo no pasan desapercibidas. Si quiere un nuevo coche que refrigere mejor el interior para no cocerse, presentamos 3 opciones baratas con buen sistema de aire acondicionado.

Dacia Sandero

Interior Dacia Sandero | Dacia

Empezamos por el rey de las ventas en España durante la última década, el Dacia Sandero, que se vende desde 12.731 euros con motorización de gasolina, aunque está disponible en opción bifuel. Los usuarios valoran mucho lo rápido que su aire acondicionado enfría el habitáculo, cualidad fundamental para un coche que presume de una excelsa practicidad.

Además, uno de los grandes atractivos del Sandero y que le han convertido en un best-seller es su escaso consumo de combustible, entre los 5,2-5,5 litros cada 100 kilómetros. Pues con el aire acondicionado activo, el gasto no sube casi nada porque es un sistema bastante básico pero también muy eficiente.

Seat Ibiza

Seat Ibiza 2025 | Seat

Los tres coches de la lista pertenecen al mismo segmento, el Utilitario. Ahora le toca el turno al mayor emblema de la industria del automóvil española, el Seat Ibiza. Incluso en sus versiones más esenciales, tiene un sistema de aire acondicionado bizona. Es decir, permite adaptar una temperatura diferente la zona del piloto y la del copiloto.

Como el Sandero, el Ibiza logra distribuir rápidamente el aire por todo el habitáculo, logrando un efecto inmediato. El mito de Seat se vende con motorización de gasolina desde 15.390 euros, siendo uno de los coches mejor calidad-precio del mercado.

Toyota Yaris

Toyota Yaris Cross | Toyota

Vamos con otro Utilitario pero, en esta ocasión, con Etiqueta Cero, el Toyota Yaris Híbrido. Es un coche más moderno y con una tecnología más novedosa, lo que incrementa su precio de partida hasta los 20.575 euros. Uno de los aspectos que justifican este aumento de coste es su aire acondicionado automático que ajusta la temperatura y el flujo de aire por sí solo y refrigera rápidamente. Como en el caso del Sandero y del Ibiza, el Yaris mantiene un consumo contenido cuando el aire acondicionado está activado. Por lo tanto, no hay que tener miedo al gasto cuando uno no quiere estar dentro de un horno con ruedas en pleno verano.