Misma esencia, cambios en los detalles exteriores y una marcada actualización por dentro: así ha evolucionado el Honda ZR-V

El SUV coupé de Honda acaba de recibir una actualización que definiría de la siguiente manera: no integral, pero sí abarcativa. No. Antes que preguntes, no hay novedades de propulsión a la vista para el Honda ZR-V. Su fórmula mecánica sigue siendo la híbrida e:HEV con potencia de 184 CV. Pero no es solo por conservar su sistema electrificado que no estamos ante una renovación profunda.

El concepto estético no se toca ni se negocia. La esencia se mantiene, el diseño no se ha movido un ápice y tampoco los elementos principales. Ahora bien, en los detalles se marca la diferencia y, para el nuevo ZR-V, el fabricante japonés ha echado mano con un rediseño en sus llantas de aleación de 18 pulgadas y en unos logotipos que ahora lucen un doble tono entre negro y plateado. La versión Advance, la superior y más costosa, aumenta la elegancia exterior unificando los paragolpes, los estribos y los pasos de rueda con la carrocería al pintarlos del mismo color.

Honda ZR-V | Honda

A propósito de las tonalidades, si de aquí en adelante –en el corto plazo, al menos– te cuesta reconocerlo si lo cruzas por la calle, puede que sea por la nueva gama de tonalidades. Adiós a los Rojo Radiant Metalizado y Azul Still Night Perlado a los que nos ha estado acostumbrando. Bienvenido el Gris Urban Perlado –sí, el mismo que se incorporó semanas atrás al Honda CR-V– y el Azul Denim Metalizado.

Una actualización algo más visible en el interior del nuevo Honda ZR-V

En el interior la actualización sí se manifiesta de forma evidente, tanto en materia de digitalización como de materiales. Al entrar y tomar posición en el asiento del conductor, detrás del volante se revela una primera novedad: la nueva pantalla instrumental multiinformación de 10,2 pulgadas. A diferencia del modelo anterior, en este ZR-V la cámara con función de monitorización para el conductor –la que supervisa los signos de fatiga y distracción– sale de fábrica de serie desde el acabado Sport, el de entrada.

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También a partir de esta variante Sport el interior cambia su ambientación producto de un nuevo revestimiento de techo, ahora tapizado en oscuro. Sí se establece una mejora en la calidad de los asientos: en el Advance, las plazas delanteras aplican un diseño ventilado.

Al margen de la función de fatiga ahora democratizada, no esperes novedades en el conjunto de asistencias a la conducción y la seguridad. Pero, en resumen, el nuevo Honda ZR-V propone una serie de actualizaciones puntuales sin incrementar el precio, que comienza justo debajo de los 38.000 euros para el mercado español.