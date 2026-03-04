El Toyota Yaris lo va a cambiar todo el año que viene: una versión 100% eléctrica en camino

Confeso impulsor del hidrógeno es el fabricante japonés, pero sabe éste que una oleada de urbanos eléctricos a batería baratos se aproxima y las recientes declaraciones reflejan la necesidad de no quedar fuera de la competencia. ¿Qué se sabe de la próxima generación del Toyota Yaris? En conversación con el medio Auto Express, el vicepresidente de Estrategia y Marketing de Toyota Europa dio la primera certeza.

"Si la electrificación es el rumbo, no podemos evitar tener una versión totalmente eléctrica", adelantó Andrea Carlucci sobre el futuro no tan lejano del superventas en forma de huevo, no sin expresar el desafío que implica un Yaris cero emisiones y dejar claras las intenciones de una estrategia coherente en materia mecánica alrededor de uno de los coches más populares del mercado.

Toyota Yaris | Toyota

Haciendo hincapié en la necesidad de que Toyota mantenga "la autenticidad en lo que hacemos", Carlucci apuntó a los riesgos que podría representar la novedad de un Yaris totalmente eléctrico, en desmedro de los principios de la marca y, en particular, del pequeño hatchback de segmento B y su tan exitosa propulsión híbrida. Para evitarlo, tienen la receta. "Un enfoque multienergía no es solo una solución. Tiene que ser la solución", sentenció a los colegas británicos.

La ruptura del futuro Toyota Yaris va más allá de su novedad eléctrica

De manera tal que la quinta generación no será solo eléctrica y es lógico, pues de lo contrario equivaldría a cavarse el propio pozo. Sobre una misma plataforma modular, el futuro Toyota Yaris saldrá de fábrica a nivel global con opciones mecánicas diversas:un motor de combustión, la versión híbrida eléctrica y el mencionado EV.

Toyota Yaris | Toyota

Pero lo interesante está en que se espera una ruptura en relación con la generación vigente que irá más allá del estreno de la versión eléctrica. Mientras hoy el Yaris varía según mercado, con la futura plataforma modular la quinta generación, que llegaría entre finales del 2027 y comienzos del 2028, se lanzará sobre el mismo concepto de diseño, los mismos sistemas operativos y los mismos equipamientos tecnológicos. Las opciones de motorización será, así, lo único que cambiará según región.

Una estrategia que no solo romperá con lo establecido en el Yaris actual y que podría ayudar a las ventas del Yaris eléctrico, sino que marcará distancia respecto de los rivales. El Yaris será el mismo aquí y allá, y solo se diferenciará por las propulsiones, en tanto que marcas como Renault proponen distintos modelos dentro del mismo segmento, dependiendo de qué tipo de propulsión lleven debajo del capó. El caso del Renault 5 E-Tech y del Clio, representando al rombo entre los urbano híbrido ya lo deja bastante claro.