Al Coche del Año en España y en Europa le ha salido un serio competidor en casa

Hay coches míticos que se han sabido reinventar y que parece que el tiempo no pasa por ellos. Un claro ejemplo es el Renault Mégane, que transitó de la combustión a la electricidad hace tres años con la incertidumbre de no saber si ello era el paso correcto para mantener su éxito comercial. No obstante, el tiempo ha dado la razón a los directivos de la marca de los rombos y este referente sigue al pie del cañón. Además, recientemente se ha lanzado una oferta que hace muy interesante la compra del Renault Mégane E-Tech. De hecho, se sitúa ligeramente más barato que el exitoso R5, Coche del Año en España y en Europa.

A pesar de que la versión promocionada en este caso es la versión de acceso, el compacto francés ofrece al conductor unas prestaciones loables que merecen ser comentadas a lo largo de las próximas líneas. A pesar de que el nuevo Plan Moves aún no está disponible, podrás beneficiarte de su descuento para hacerte con el Renault Mégane E-Tech a partir del momento en el que se active definitivamente gracias a su carácter retroactivo.

Renault Mégane E-Tech | Renault

Más de 300 kilómetros de autonomía y 130 CV

Como modelo EV que es, la autonomía es uno de los principales aspectos en los que hay que poner la lupa al hablar del Renault Mégane E-Tech en oferta. En este caso, hablamos de un coche que homologa unos 310 kilómetros en ciclo WLTP en su versión de acceso. Algo que es posible gracias a su batería de 40 kWh de capacidad. Asimismo, ofrece 130 CV de potencia que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 10 segundos, una velocidad punta de 150 km/h y consume de media unos 14,6 kWh cada 100 kilómetros recorridos.

Su equipamiento de serie no puede pasar inadvertido, ya que en él se incluyen elementos loables como el climatizador bizona, cámara de marcha atrás, iluminación ambiental, tapicería hecha de tela, cuadro digital, faros delanteros LED y dos puertos USB de tipo C, entre otros. Dicho todo esto, el Renault Mégane E-Tech ofrece un habitáculo y maletero más amplio gracias a los 20 centímetros de longitud que le saca y la capacidad de almacenamiento de 440 litros como mínimo, 120 más que el R5.

Renault Mégane E-Tech | Renault

La oferta: disponible desde 28.475 €

El Renault Mégane E-Tech de acceso, la versión 130 CV autonomía urbana, puede ser tuyo desde unos 28.475 €, cantidad inferior a los 28.704 € del Renault 5. Puedes financiarlo en cuotas de 293 € al mes mediante el crédito multiopción preferente, que incluye una entrada de 5.695,91 € y una última cuota de 16.951 €. En cualquier caso, Renault te permite personalizar la financiación.