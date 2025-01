Como ha hecho Renault con el R5, Citroën recuperará este mítico modelo

Lo retro está de moda. La nostalgia por lo antiguo se está viviendo en nuestra sociedad, y eso es algo que los fabricantes de coches conocen de sobra. Por ello, Renault decidió renovar, y modernizar, uno de los modelos más míticos de la marca: el R5, pero completamente eléctrico.

Sus resultados no se han hecho esperar y han sido todo un éxito. Se ha convertido en el mejor coche del año 2025 en Europa, y, junto a su bajo precio, le ha colocado como una referencia entre los coches eléctricos.

Por ello, Citroën quiere hacer lo mismo. Aunque todavía no ha querido darlo por seguro, el jefe de diseño de la marca, Pierre Leclercq, ha dado pistas sobre un posible rediseño del mítico 2CV, para reconvertirlo en eléctrico, como el R5. El directivo de Citroën dijo para el medio Autocar: “Lo que uno recuerda de Citroën no es que se quiera rehacer la forma de los vehículos que han funcionado bien, pero no vamos a cerrar la puerta”.

citroen-2cv-concentracion-mundial | Centímetros Cúbicos

Estas declaraciones suponen un cambio de la marca, ya que hasta el momento la marca descartaba por completo volver a contar con este modelo.

¿Cómo sería este 2CV?

El 2 CV sería una versión intermedia entre el Citroën Ami y el C3, los dos modelos más pequeños de la compañía francesa. Utilizaría la plataforma Smart Cars de Stellantis, la misma que usan los dos modelos anteriormente mencionados, y otros de la compañía como el Fiat Grande Panda. Ya el pasado mes de octubre, cuando presentaron el Citroën Ami, la marca confirmó que habían usado detalles del 2 CV para su producción.

Citroën AMI | Citroën

El diseño querrá respetar lo máximo posible la esencia del 2CV original. No quieren transformar el diseño antiguo, aunque contará con toda la tecnología posible. Además, al ser un modelo pequeño, que prima la eficiencia al rendimiento, es posible que tenga una batería más pequeña y, por lo tanto, más barata.

El objetivo de Citroën sería muy parecido al que tuvo la marca cuando presentó el primer 2 CV en el año 1948: lograr un coche barato, y que sea accesible para todo el mundo. En este caso, lo harían siendo eléctrico, y, como el R5, volverían a poner de moda los modelos más míticos del pasado siglo.