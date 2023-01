Citroën 'des-electrifica' a uno de sus productos estrella y vuelve a los motores diésel y gasolina

Fue hace un año cuando Citroën, junto a Opel y Peugeot, anunciaba que la Berlingo se dejaría de vender como vehículo de combustión para pasar a ofrecerse como una furgoneta 100% eléctrica. Sin embargo, las ventas no han cuajado como como la marca esperaba, y es por ello que tanto la casa de los dos chevrones como las otras dos firmas anuncian que Berlingo, Rifter y Combo vuelven a los motores diésel y gasolina.

Y es que al fin de cuentas la última generación de las tres furgonetas dejó claro que esa condición de vehículo industrial había pasado a un segundo plano, convirtiéndose ahora en un vehículo por el que muchas familias abogaban. Así, con una versión totalmente eléctrica prácticamente relegada a un uso urbano, fueron muchos los que dejaron de optar por esta opción.

Y ya no solo eso, sino que el incremento de precio al tratarse de la Citroën e-Berlingo era motivo de rechazo para un grueso de sus potenciales clientes. De esta manera, la furgoneta francesa vuelve a estar disponible con los motores BlueHDI de 100 CV y PureTech de 110 CV, así como el eléctrico de 136 CV y 285 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP.

Así, en caso de querer adquirir la variante diésel de la furgoneta gala tendremos que desembolsar 20.739 euros. La cifra desciende con la versión gasolina, que implica un pago de 19.971 euros, estando en ambos casos gestionadas por una caja manual de seis relaciones y asociadas al equipamiento básico.

Ahora bien, ¿qué pasa si nos sigue interesando la Citroën e-Berlingo? Que la firma de los dos chevrones exige un pago de 30.037 euros, cifra que puede descender hasta unos más interesantes 23.037 euros si optamos por la ayuda máxima del Plan MOVES III. Y aunque bien es cierto que las versiones de combustión son mucho más interesantes para quienes no realicen una conducción puramente urbana, debemos recordar que la Berlingo eléctrica es la única de todas que presume de la etiqueta CERO de la DGT, estando las otras variantes dotadas con el distintivo C al no contar con ningún tipo de hibridación.