Te contamos todo sobre el nuevo Honda Prelude e:HEV el mítico coupé "resucitado" de la marca japonesa

El Honda “Prelude”, un nombre que era sinónimo de ingeniería innovadora desde 1978. Un coche que causó sensación durante décadas, a lo largo de cinco generaciones con diseños rompedores y tecnología punta, como la de la tercera, que introdujo dirección en las cuatro ruedas.

El Honda Prelude eHEV tiene estilo deportivo de morro bajo y faros LED afilados, que se integran en el capó, contrastado con la parrilla delantera cromada, en negro. Todo recogido en 4,5 metros de largo y solo 1,35 de alto. La trasera tiene cierto aire retro, con una barra que se extiende en todo el ancho y forma un escalón con el maletero.

Honda Prelude eHEV | CC

Los asientos delanteros te abrazan, literalmente, porque tienen una estructura plana de resina para sostener toda la parte inferior de la espalda; la parte superior también se ajusta muy bien.

En la consola central están los botones del selector de marchas, los modos de conducción, y el botón Honda S+Shift, para los que buscan sensaciones “más racing”. Un guiño al Prelude original, de 1978, es el tejido de pata de gallo para la tapicería. En cuanto a la conectividad, hay una base de carga inalámbrica para smartphones y, para almacenaje, un compartimento central.

Prueba Honda prelude eHEV | CC

Una tecnología con una batería de iones de litio y dos motores eléctricos compactos; con un motor de gasolina de 184 caballos, que le permite pasar de 0 a 100 en 8,2 segundos. El sistema híbrido e:HEV tiene tres modos, y elige automáticamente el más eficiente: eléctrico, híbrido y de combustión.

También ofrece siete niveles de frenada regenerativa a través de las levas. Y si prefieres ir en marcha por inercia, con la palanca en la posición 0, el Prelude rueda con suavidad para reducir el consumo y los niveles de ruido.

Se ha prestado especial atención al flujo de aire debajo del coche y en la carga aerodinámica, como en un coche de carreras. También está pensada como solución aerodinámica la base del portón trasero.

Todo eso se traduce en un buen agarre. El Prelude tiene una respuesta de dirección rápida y una estabilidad mejorada en curvas, porque se ha ajustadoel sistema de control electrónico de estabilidad.

Honda Prelude eHEV | CC

En cuanto a seguridad, dispone de las últimas tecnologías de ayuda a la conducción y protección contra colisiones 360 grados, con seguridad estructural mejorada y control de la fuerza G.

La suspensión tiene amortiguadores adaptables, y se puede personalizar su tarado a través de los modos de conducción. Cada ajuste combina la dirección, el tren de potencia y la calibración acústica.