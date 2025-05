Sí, es chino, y además híbrido, pero no se la juega con las baterías

El Jaecoo 7 Súper Híbrido Enchufable (SHS) llega para romper los prejuicios sobre los coches chinos, especialmente en un apartado tan delicado como las baterías. Este SUV híbrido enchufable, de la marca reciente del grupo Chery, monta un sistema de baterías de última generación que no solo ofrece una autonomía eléctrica de 90 km, sino que está protegido hasta el último detalle. Aunque Jaecoo sea chino, no escatima en temas de seguridad y calidad, y eso se ve en este paquete de 18,3 kWh que puede cargarse del 30 al 80% en solo 20 minutos con un cargador de 40 kW. Un dato que demuestra que no están aquí para jugar.

El sistema de triple protección de esta batería es digno de aplauso. Primero, está integrada en la plataforma multienergía T1X del grupo Chery, que tiene una estructura súper rígida con cinco travesaños verticales y tres horizontales que reparten las fuerzas de un choque para proteger tanto la batería como el depósito de combustible. Luego, lleva un blindaje de tres capas: un bastidor de aluminio, una capa amortiguadora que absorbe energía y una placa inferior de acero de alta resistencia que aguanta lo que le echen. Este blindaje es anticolisión, ignífugo y resistente al agua con nivel IP68, lo que significa que el coche puede sumergirse a un metro de profundidad durante 48 horas sin que la batería sufra. Con esto, el Jaecoo 7 SHS puede vadear hasta 450 mm, algo que no todos los SUV se atreven a prometer.

Seguridad como identidad propia

JAECOO 7 SHS | JAECOO

El tercer nivel de protección es el sistema de gestión de baterías Defender, y aquí es donde Jaecoo saca pecho. Este sistema es el único que desconecta la batería en solo 2 milisegundos tras un choque para evitar cortocircuitos, un detalle que puede marcar la diferencia en un accidente. Además, supervisa más de 800 parámetros en tiempo real y sube datos a la nube cada 10 segundos para asegurarse de que todo esté en orden. Si algo falla, el conductor recibe una notificación por tres vías: la pantalla del coche, la app y hasta una llamada de Allianz, que incluso organiza el traslado al taller y ofrece una solución de movilidad. Es como tener un guardaespaldas para la batería. Proactividad pura y dura.

La batería del Jaecoo 7 SHS también está preparada para condiciones extremas, desde -35 °C hasta 60 °C, y ha pasado pruebas en sitios tan duros como los desiertos de Dubai o las heladas de Heilongjiang, en China. A -20 °C, retiene un 16% más de energía que otras baterías, lo que asegura que el coche no deje tirado a nadie en pleno invierno. Y para rematar, tiene función V2L para cargar dispositivos externos con 3,3 kW, así que se puede enchufar desde un portátil hasta una cafetera en medio de un camping. Práctico no, lo siguiente.

Un chino que juega en la liga de los grandes

Aunque Jaecoo sea una marca china que apenas lleva un par de años en el mercado (nació en 2023), el Jaecoo 7 SHS nos demuestra que puede codearse con los grandes en apartados como la seguridad de las baterías. Este SUV no solo ofrece una autonomía decente y un diseño moderno, sino que da la tranquilidad de que su batería está protegida a conciencia. Si esto es lo que Jaecoo trae de entrada, habrá que seguirles la pista porque parece que vienen con ganas de comerse el mercado. ¿Te fiarías de un híbrido chino como este, o prefieres esperar a ver cómo se portan con el tiempo?