El cargador de Tesla más utilizado no es solo un enchufe: es el ejemplo de lo que deberían ser todos

La mayoría de las estaciones de carga rápida están concebidas como lugares de paso. Llegas, conectas el coche, esperas unos minutos y continúas el viaje. Tesla ha decidido darle la vuelta a esa idea y convertir la recarga en una experiencia que, por sí sola, puede justificar el desplazamiento.

El mejor ejemplo es el Tesla Diner de Hollywood, una mezcla de estación de carga, restaurante americano y autocine retrofuturista que acaba de cumplir su primer año. Y los números demuestran que no se trata únicamente de una extravagancia de Elon Musk: ya es el Supercharger más utilizado de todo el mundo.

Tesla Diner | Tesla

1.600 coches eléctricos pasan cada día por este Supercharger

Según los datos ofrecidos por Max de Zegher, responsable de la red de carga de Tesla, la estación suministró 21,2 GWh de electricidad durante sus primeros doce meses de funcionamiento.

El complejo registró una media aproximada de 1.600 sesiones de carga al día, lo que supone más de 580.000 recargas a lo largo de un año. Pero hay un dato todavía más llamativo: el Tesla Diner habría entregado prácticamente el doble de energía que el segundo Supercharger más utilizado del planeta.

Tesla Diner | Tesla

La estación cuenta actualmente con 80 puntos de carga capaces de alcanzar hasta 325 kW. No todos están reservados a los coches de Tesla, ya que los eléctricos de otros fabricantes también pueden utilizarlos siempre que dispongan del adaptador correspondiente para el estándar NACS.

Tomando como referencia la energía total suministrada y el número aproximado de sesiones, cada vehículo habría recibido una media cercana a los 36 kWh por recarga. Una cantidad suficiente para recuperar varios cientos de kilómetros de autonomía en muchos coches eléctricos actuales.

Tesla Diner | Tesla

La clave no está solamente en tener más cargadores

Tesla lleva años defendiendo que una buena red de recarga puede ser tan importante como el propio automóvil. De hecho, su infraestructura de Superchargers ha sido tradicionalmente uno de los principales argumentos para comprar uno de sus coches eléctricos.

La compañía ya dispone de más de 720 puntos de recarga repartidos por España, mientras continúa ampliando su presencia y abriendo parte de su red a vehículos de otras marcas.

Sin embargo, el éxito del Tesla Diner demuestra que la solución no consiste únicamente en instalar más postes o aumentar su potencia. También importa qué puede hacer el conductor mientras espera.

En Hollywood, los usuarios pueden comer una hamburguesa, tomar un batido, comprar productos de la marca o ver contenidos en dos grandes pantallas mientras el automóvil recupera energía. El establecimiento combina la estética de los restaurantes estadounidenses de los años cincuenta con elementos futuristas y referencias constantes al universo Tesla.

Tesla Diner | Tesla

La recarga deja de ser una espera para convertirse en negocio

La idea tampoco es completamente nueva. Muchas estaciones de servicio llevan décadas utilizando restaurantes, tiendas y cafeterías para obtener ingresos adicionales mientras los conductores descansan. La diferencia es que la recarga de un coche eléctrico suele durar más que llenar un depósito de combustible.

Ese tiempo, que normalmente se considera uno de los inconvenientes del automóvil eléctrico, puede convertirse en una oportunidad comercial. El conductor tiene entre 15 y 40 minutos para consumir, descansar o entretenerse, y Tesla ha creado un espacio diseñado precisamente para aprovecharlos.

Tesla Diner | Tesla

En este sentido, el Tesla Diner no es solamente una estación muy concurrida. También funciona como escaparate de la marca, punto de encuentro para propietarios y atracción turística en plena ciudad de Los Ángeles.

Mientras en algunos lugares las colas en los cargadores evidencian las carencias de la infraestructura, Tesla ha conseguido que miles de conductores acudan voluntariamente a una estación que también es restaurante, autocine y tienda.

Quizá el futuro de la recarga eléctrica no pase por imitar las gasolineras actuales. Puede que consista en crear lugares donde cargar el coche sea casi la excusa y no el motivo principal de la visita.