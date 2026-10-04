Volkswagen ID.3 GTI: el compacto eléctrico se viste de rojo y alcanza los 326 CV

Hace unos meses pudimos conocer el nuevo Volkswagen ID.3 Neo, la actualización del primer modelo de la marca alemana concebido desde el principio para ser eléctrico. Ahora, esta renovada generación llega acompañada de una versión especialmente interesante: el ID.3 GTI, que lleva el mítico apellido deportivo de Volkswagen al terreno de la electrificación.

A nivel estético, el nuevo ID.3 GTI mantiene algunos de los elementos más reconocibles de la familia GTI. El más evidente es el característico color Tornado Red, asociado históricamente a estas versiones deportivas.

El frontal también recibe un paragolpes rediseñado, con un aspecto más agresivo, mientras que los nuevos faros, heredados del ID.3 Neo, incorporan una línea en color rojo que identifica a esta variante prestacional. En el lateral, las protagonistas son unas llantas de 20 pulgadas que terminan de reforzar su imagen deportiva.

Volkswagen ID.3 GTI | Centímetros Cúbicos

Un interior renovado y más deportivo

El carácter deportivo también está presente en el habitáculo. El interior apuesta por un diseño más digital y unos mejores acabados, acompañado de un nuevo volante deportivo.

Los asientos también adquieren protagonismo, con un diseño pensado para ofrecer una buena sujeción del cuerpo cuando llega el momento de buscar sensaciones al volante.

Pero las siglas GTI no se quedan únicamente en una cuestión estética. El nuevo ID.3 GTI incorpora también un importante incremento de prestaciones.

Volkswagen ID.3 GTI | Centímetros Cúbicos

El GTI más potente de la historia

El compacto eléctrico alcanza los 326 CV, convirtiéndose en el GTI más potente de la historia. Esta cifra procede de un motor eléctrico situado en el eje trasero, una configuración que permite al ID.3 GTI combinar la potencia con las ventajas propias de la electrificación.

La batería tiene una capacidad neta de 79 kWh y permite alcanzar una autonomía de hasta 601 kilómetros. Además, admite una potencia de carga de hasta 183 kW en corriente continua, pudiendo pasar del 10 al 80% de carga en solo 29 minutos.

Como buen GTI, el ID.3 no se limita a ofrecer más potencia. Volkswagen también ha introducido diferentes mejoras destinadas a incrementar su rendimiento cuando la carretera se vuelve más revirada.

Entre ellas destaca el Control Dinámico de Chasis Deportivo, que cuenta con un set-up específico para esta versión. También incorpora un nuevo modo GTI, diseñado para aprovechar al máximo los 326 CV del compacto eléctrico.

Volkswagen ID.3 GTI | Centímetros Cúbicos

El resultado es una interpretación eléctrica de la tradicional receta GTI: una estética más agresiva, más potencia y una puesta a punto específica para ofrecer un comportamiento más deportivo.

Los coches eléctricos destacan por su eficiencia, pero también pueden buscar emociones al volante. Y el Volkswagen ID.3 GTI lleva precisamente esa idea un paso más allá, añadiendo un extra de carácter y picante a una propuesta eléctrica que busca mantener el equilibrio entre prestaciones, autonomía y eficiencia.