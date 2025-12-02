¿Coche barato y maletero gigante? No es un sueño: Aquí tienes el chollo que buscabas

Así es: no necesitas gastarte una pasta para tener un coche familiar amplio, cómodo y con un maletero enorme. El Dacia Jogger es esa solución “bueno, bonito y barato” que muchos padres buscan, pero pocos mencionan.

Bajo precio no significa poco espacio. En su versión de 5 plazas, el Jogger ofrece entre 708 y puede superar los 2.000 litros de volumen de carga según cómo configures los asientos. Esto significa que cabe casi todo lo que necesitas para un viaje, una escapada de fin de semana o simplemente las compras familiares.

Con siete plazas también está disponible si necesitas más espacio de pasajeros, y los asientos traseros son desmontables para maximizar el maletero cuando no llevas gente. Sin embargo, con las siete plazas en uso, el maletero se queda en tan solo 140 litros.

Dacia Jogger 2026 | Dacia

Versatilidad real para familias listas

Dimensiones amplias, pero sin excesos: el Jogger mide 4.547 mm de largo y puede acomodar cómodamente a 5 o 7 personas según la versión. La modularidad de sus plazas traseras es una de sus mayores fortalezas para quienes viajan con niños, equipaje o material variado.

El maletero del Jogger es de esos que te hacen replantearte un SUV: con 5 plazas el volumen útil es de hasta 708 litros según Dacia, y abatir los asientos te da un espacio brutal.Si además quitas la fila trasera de la versión de 7 plazas, puedes superar los 1.800 litros, según datos oficiales.

Funcionalidad por encima de todo: su altura de carga, los puntos de anclaje y la modularidad hacen que puedas llevar desde un carrito de bebé hasta una bicicleta con bastante facilidad.

Economía que se nota a largo plazo

Gastar poco al comprarlo es solo el principio. Una de las versiones es híbrida (140 CV) y su consumo medio homologado es de 4,9 l/100 km, según la ficha técnica.Eso significa menos visitas a la gasolinera y un coste de uso que una familia puede asumir sin disparar el presupuesto.

Hay modelos con gasolina o GLP también, según la necesidad y el uso. Por ejemplo, la versión ECO‑G (Gasolina + GLP) declara un maletero mínimo de 607 litros y mantiene la versatilidad de configuración.

Invertir en un Jogger es muy coherente si priorizas espacio y practicidad sobre lujo. No es un coche premium, pero sí es muy práctico: lo suficiente para una familia que quiere transportar gente y cosas sin pagar más de lo necesario.

Dacia Jogger | Dacia

¿Por qué este es el “chollo” que estabas buscando?

Justamente porque combina tres requisitos que muchos padres listos tienen en mente: coste contenido, capacidad de maletero real y versatilidad para adaptarse a la vida familiar.

Kilómetros tras kilómetros, el Jogger se convierte en una herramienta más que en un coche: sirve para ir al colegio, para las vacaciones, para hacer bricolaje o incluso para moverse con mascotas. No es solo un viaje: es vida.

La conclusión: si lo que quieres es un coche práctico para tu familia sin gastar como si te compraras un SUV grande, el Dacia Jogger es sin duda una de las mejores opciones del mercado actual. Con cinco plazas, los precios, según web oficial, arrancan en poco menos de 19.000 euros, con siete plazas, desde poco más de 21.300 euros.