Calzado con el que nunca deberías conducir y puede acarrear multas

Conducir es una actividad peligrosa en la que debemos estar lo más cómodos posibles y utilizar todas las medidas de seguridad a nuestro alcance. Una gran parte de la actividad la hacemos con nuestros pies, así que un buen calzado es esencial para conducir.

No llevar el calzado correcto no sólo es peligroso, también puede ser motivo de multa en ciertos casos. Existen muchos tipos de calzados, desde chanclas hasta botas, y no todos sirven para conducir. Toma nota, porque hay incluso zapatos diseñados especialmente para conducir. VER VIDEO.