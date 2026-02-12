Los tres SUV de Toyota más vendidos de España: ¿por qué se llaman como se llaman?

Si es SUV y japonés, entonces el mote de superventa está casi garantizado, independientemente del volumen que registre por región. El mercado español no es la excepción y Toyota, la marca líder, es la que más modelos aporta entre los primeros puestos. El Toyota C-HR, el Toyota Yaris Cross y el Toyota RAV4 cerraron el 2025 en ese orden –del más al menos comercializado– y acapararon el 53 por ciento de todas las entregas del fabricante en el país.

Tan consolidados están en el mercado y tan familiarizados los usuarios con estos referentes de los SUV compactos, que apuesto que un considerable porcentaje de propietarios a encuestar desconocerá el significado de sus nombres. Si eres uno de ellos y tienes la respuesta, mis sinceras disculpas. Caso contrario, ¿te lo has preguntado alguna vez?

Si hubo un vehículo que fue noticia el año pasado, ese fue el Toyota RAV4, que estrenó sexta generación en Norteamérica, Japón y mercados clave de Europa como el del Reino Unido, mientras que para España acaba de confirmar precios: desde 43.500 euros la versión híbrida autorrecargable y a partir de 46.500 euros la híbrida enchufable de tracción delantera.

Toyota Yaris | Toyota

Los SUV líderes de Toyota y sus etimologías

Un coche hoy de tradición y ayer desarrollado para el nuevo siglo, un precursor de los SUV modernos cuando se lanzó a mediado de los noventa y, yendo a lo específico, un pionero de los SUV urbanos compactos con cualidades todoterreno. Esencia de la que, por si acaso, dejó constancia en su nombre, consagrado décadas después como el Toyota más vendido de la actualidad a nivel global. Un Vehículo Recreacional Activo 4x4 –Recreational Activity Vehicle 4-wheel drive– que con el completamente rediseñado modelo 2026 buscará seguir poniendo en práctica sus principios.

Pocos coches me enamoran tanto como la actual generación del Toyota Yaris. Nada es casualidad, menos en los fabricantes de automóviles, que no solo se componen de ingenieros y diseñadores, sino también de responsables del naming. Y en este sentido, no podía el pequeño utilitario no respetar el valor estético a lo largo de su historia.

Partiendo de Charis, diosa griega de la belleza, Toyota reemplazó el Cha por el Ya –sí en alemán–, colocándolo en el mercado como un coche de aceptación y confiabilidad. Claro, el recurrente Cross, universal de los crossovers, se incorporó al modelo B-SUV.

Toyota C-HR+ | Toyota

El SUV de Toyota más popular del momento: un significado que no pierde vigencia, otro que da cuenta de sus primeros pasos

El Toyota C-HR, una vez más el más vendido de la marca para el segmento, a pesar de haber acabado detrás del modelo líder en lo que a SUV japoneses se refiere: el Nissan Qashqai. Se cumple en 2026 una década de su lanzamiento, atraviesa hoy su segunda y atractiva generación, y a sus versiones HEV y PHEV ha agregado el modelo todo eléctrico.

Las siglas significan Compact High Rider, es decir, un compacto que hace referencia a su silueta coupé y propone una posición elevada para la conducción. Sin embargo, con una etimología distinta se identificó desde un principio. Diez años atrás, la firma lo impulsó como Cool Hybrid Revolution, en alusión al advenimiento de los coches híbridos en tiempos en que los motores eléctricos combinados con los térmicos era más una novedad que una norma.